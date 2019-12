"Johnson rõhutas läbi kogu valmiskampaania, et konservatiivid on võimelised Brexiti kiiresti läbi viima," ütles Toronto Ülikooli professor, politoloog Andres Kasekamp reede hommikul BNS-ile.

"Johnson mängis selle peale, et Euroopa Liidust lahkumise rahvahääletus oli juba kolme ja poole aasta eest ning Ühendkuningriigi elanikud on tänaseni kestvast segasest olukorrast tüdinenud," sõnas ta.

"Johnsoni peamine sõnum brittidele oli lubadus teha Brexit kiiresti ära. Briti valijad andsid talle nüüd selle võimaluse," ütles Kasekamp.

"Seda lubadust oli kerge anda, kuid nüüd läheb Johnsoni olukord raskemaks," lausus Kasekamp. "Euroopa Liidust lahkumine on Brexiti kergem osa. Läbirääkimised tulevaste koostöövormide või kaubavahetuse korralduse üle on palju keerukamad ja aeganõudvamad protsessid."

"Tõsiasi on see, et Ühendkuningriik vajab Euroopa Liitu ja Euroopa Liit vajab Ühendkuningriiki. Lähedased suhted kahtlemata jätkuvad ka pärast Brexitit, kuid Ühendkuningriigis pole poliitilist üksmeelt, kuidas seda korraldada," märkis politoloog.

"Ka võib Johnson võidu eest tänada Tööpartei juhti Jeremy Corbynit," sõnas Kasekamp.

Kasekampi hinnangul esindas leiboristide liider erakonna kõige vanamoelisemat vasakpoolset tiiba. "Ilmselt peletas see leiboristidest eemale tsentristlikult ja mõõdukalt meelestatud valijaid, kes kartsid, et leiboristide võit toob Ühendkuningriigi majanduses kaasa järsu vasakpöörde."

"Corbyn jäi Brexiti küsimuses pigem neutraalseks ning ilmselt tekitas ka see segadust valijate seas, kes muidu oleksid leiboristide poolt hääletanud," hindas Kasekamp. "Valijatel oli raske mõista, mille eest leiboristid Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu suhetes seisavad," lisas ta.