Johnson ei taha Šotimaal uue iseseisvusreferendumi korraldamist

Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson ütles reedel peetud kohtumisel Šotimaa esimese ministri Nicola Sturgeoniga, et ei toeta seal uue iseseisvusreferendumi korraldamist.

Sturgeon oli mõni tund varem, kui oli selgunud, et tema juhitav Šoti Rahvuspartei (SNP) oli saanud Briti parlamendivalimistel suurvõidu, öelnud, et soovib uut iseseisvusreferendumit. Iseseisvumist pooldav SNP oli saanud valimistel üllatuslikult hea tulemuse, võites Briti parlamendis Šotimaale eraldatud 59 kohast endale 48 mandaati. Vastupidiselt Ühendkuningriigi üldisele rahvahääletuse tulemusele 2016. aasta suvel, mis toetas Euroopa Liidust lahkumist, soovisid šotlased jääda EL-i, mistõttu nad näevad selleks võimalust, kui lahkuvad Ühendkuningriigi koosseisust.

Johnson ütles aga oma kohtumisel Sturgeoniga, et ei nõustu uue iseiseisvusreferendumi korraldamisega Šotimaal, kuna 2014. aastal peetud rahvahääletusel otsustasid šotlased toetada Ühendkuningriigi koosseisu jäämist.

"Peaminister tegi selgeks, et on jätkuvalt vastu teisele iseseisvusreferendumile, olles ühtne enamuse Šotimaa inimestega, kes ei soovi naasta lõhestatuse ja ebaselguse juurde," edastas Johnsoni büroo pressiavalduses. "Ta lisas, et 2014. aasta (referendumi) tulemused olid selged ja neid tuleb austada," öeldi teates.

Sturgeon vastas sellele hiljem Twitteri vahendusel, et tema poliitilist mandaati, milles ta lubas anda inimestele valikuvõimalus, tuleb austada täpselt sama moodi nagu Johnson ootab, et tema saadud mandaati austatakse.

Johnsoni konservatiivne partei sai neljapäevastel valimistel suure võidu, mis tagab selle, et riik lahkub nüüd kindlasti 31. jaanuaril Euroopa Liidust.