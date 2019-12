Merkel: Suurbritanniast saab Brexiti järel meie lähim konkurent

Briti peaminister Boris Johnson võitis neljapäeval ülekaalukalt ennetähtaegsed parlamendivalimised ja saab seega Brexiti ettenähtud ajaks 31. jaanuariks teoks teha.

Pärast seda algavad EL-i ja Suurbritannia kaubanduskõnelused, mis peavad panema paika poolte tulevased suhted.

EL-ile teeb muret kaubanduskõneluste tihe ajakava ja ametnikud on rõhutanud, et Suurbritannial tuleb kokkuleppe saavutamiseks Euroopa norme järgida.

"Me saame endale lähedase konkurendi, mis võib aga kannustada meid kiiremini otsuseid langetama," ütles Merkel.

Mõned Brexiti pooldajad tahavad, et Johnson teeks Suurbritanniast madalate maksude ja väheste regulatsioonidega "Singapuri Thamesil", Brüssel peab aga tähtsaks tööjõu-, keskkonna- ja teiste normide järgimist.

Macron hoiatas Suurbritanniat ebaõiglase konkurentsi eest

Prantsuse president Emmanuel Macron hoiatas reedel Suurbritanniat ebaõiglase konkurentsi eest Euroopa Liiduga pärast Brexitit.

"Minu lootus on see, et Ühendkuningriik jääks liitlaseks, sõbraks ja väga lähedaseks partneriks. Tingimuseks on panna paika õiglase suhte reeglid," ütles Macron pärast EL-i tippkohtumist Brüsselis.

"Me ei taha, et Suurbritanniast saaks ebaõiglane konkurent," ütles Prantsuse riigipea.

EL hoiatab Londoniga algavate kaubanduskõneluste tiheda ajakava eest

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen hoiatas reedel, et Brexiti-järgsetel kaubanduskõnelustel Suurbritanniaga on iga hetk hinnas.

Euroopa Liidu liidrid arutasid Brüsseli tippkohtumisel, kuidas minna edasi pärast Brexitit, millel on pärast peaminister Boris Johnsoni konservatiivide võitu parlamendivalimistel väljavaated 31. jaanuari tähtajaks teoks saada.

Von der Leyen rõhutas, et kaubanduskõneluste ajakava on väga tihe. "Esimesel veebruaril hakkame tööle," kannustas ta.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel hoiatas, et liikmesriigid ei võta lepet vastu pimesi ja nõuaksid, et Ühendkuningriik peaks kinni Euroopa normidest.

"Leppeni jõudmine mistahes hinnaga pole kõne all," ütles Michel.

"Läbirääkimised lõppevad, kui selle tulemused on tasakaalus ja lugupidavad," ütles endine Belgia peaminister. "Meil on kombeks teha asju tuginedes kogemusel, läbipaistvusel ja ühtsusel."

Euroopa Liit on mures kiiruse pärast, millega Johnson leppeni tahaks jõuda ja Briti võimalike katsete pärast õõnestada allesjääva 27 liikmesriigi ühtsust.

Kohtumise järel teatasid liikmesriigid, et tahavad Ühendkuningriigiga võimalikult lähedaid suhteid, kuid see peaks tagama võrdse mänguvälja.

Kaubanduskõnelusi hakkab juhtima EL-i pealäbirääkija Michel Barnier. Liikmesriigid jälgivad kõnelusi tähelepanelikult ja annavad neile vajadusel omapoolset sisendit, ütlesid liidrid ühisteates.

Johnsonil on 1. juulini aega taotleda kaubanduskõneluste pikendamist. Kui selleks ajaks lepet ei ole ja läbirääkimisi ei pikendata, terendab 2020. aasta lõpus taas leppeta suhete oht.