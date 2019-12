"Meil puudub teave, mis viitaks, et Ukraina oleks sekkunud USA 2016. aasta presidendivalimistesse," lausus Wray usutluses telekanalile ABC News.

Ta nimetas 2020. aastal peetavate USA presidendivalimistega seoses ohuks Venemaad. "Mis puudutab valimisi endid (2020. aasta omi), siis arvame, et kõige märkimisväärsemat ohtu kujutab endast Venemaa," sõnas ta.

Ka vabariiklaste juhitud senati luurekomitee on oma analüüsis jõudnud järeldusele, et pole mingeid tõendeid, mis viitaksid Ukraina sekkumisele USA 2016. aasta valimistesse.

Sellest hoolimata on USA president Donald Trump ja mõned tema lähikondlased on levitanud vandenõuteooriat, et Venemaa asemel sekkus Trumpi võiduga lõppenud 2016. aasta presidendivalimistesse hoopis Ukraina. Nende vandenõuteooriate levikut kritiseeris hiljuti esindajatekojas toimunud kuulamisel ka Valge Maja endine nõunik ning Venemaa-ekspert Fiona Hill, kelle sõnul on selliste kuulujuttude algallikateks Venemaa luureteenistused.

On selgunud ka, et Trump keelitas Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit USA kongressis tagandamisjuurdluse aluseks saanud 25. juuli telefonivestluses uurima ka Ukraina väidetavat sekkumist Ühendriikide valimistesse.