Senati demokraadid tahavad uute tunnistajatega pikka tagandamisprotsessi

Senati demokraatide vähemuse liider Chuck Schumer esitas demokraatide nägemuse tagandamisprotsessi senatis peetava osa struktuurist kirjas senati vabariiklaste enamuse liidrile Mitch McConnellile.

Schumer tegi ettepaneku katsena alustada McConnelliga läbirääkimisi enne, kui tagandamisprotsess ametlikult esindajatekojast senatisse liigub.

"See kohtuprotsess peab olema õiglane, kaaluma kõiki asjassepuutuvaid fakte ning kasutama aususe ja väärikusega põhiseadusega ainult senatile antud võimu ametist tagandada," kirjutas Schumer. "Kohtuprotsess peab olema selline, et see ei piirdu ainult kõigi tõendite ärakuulamise ja ausa õigusemõistmisega, vaid peab ka läbima aususe testi ameerika rahva silmis."

Esindajatekoja õiguskomitee kiitis reedel heaks kaks süüdistusakti president Donald Trumpi vastu, mille abil teda tagandada püütakse.

Esimene neist puudutab võimu kuritarvitamist seoses katsega survestada Ukrainat uurima tema 2020. aasta presidendivalimiste tõenäolist rivaali ja teine kongressi töö takistamist.

Esindajatekoja tuleb uuesti kokku kolmapäeval, et süüdistusakte kaaluda. Sellele peaks järgnema esindajatekoja täiskogu hääletus Trumpi ametist tagandamise üle.

Kuna demokraatidel on esindajatekojas kindel enamus, saab Trumpist ilmselt Andrew Johnsoni (1868) ja Bill Clintoni (1998) järel kolmas USA president, kelle esindajatekoja on ametist tagandanud. Richard Nixon astus 1974. aastal tagasi enne, kui esindajatekoda jõudis tema tagandamise üle hääletada. Senat ei mõistnud süüdi ei Johnsonit ega Clintonit, mistõttu nad said ametis jätkata.

Seejärel jätkub protsess senatis kohtumõistmisega presidendi üle. Trump loodab senatis enamuses olevatele vabariiklastele, et nemad ta süüst vabastaksid.

Schumer ja McConnell peaksid lähipäevil kohtuma, et arutada tagandamisprotsessi kontuure senatis sarnaselt sellele, kuidas demokraadid ja vabariiklased tegid sama 20 aastat tagasi Clintoni tagandamisprotsessi ajal.

Schumer pakub kirjas välja protsessi üksikasjaliku struktuuri ja ajakava, mille järgi algab kohtumõistmine senatis 7. jaanuaril ülemkohtu peakohtuniku John Robertsi ametisse vannutamisega protsessi juhatamise ülesannetes. Demokraatide liidri kava näeb ette mitu nädalat kestva protsessi, mille jooksul annavad demokraadid tunnistajatele välja korraldused tulla ütlusi andma, eriti Trumpi otsuse kohta hoida kinni Ukrainale mõeldud julgeolekuabi.

6. jaanuaril tegeleks senat Schumeri kava järgi "protsessieelsete majapidamismeetmetega".

Demokraadid tahavad kuulata üle septembris Valgest Majast lahkunud Boltoni, kes oli riikliku julgeoleku nõunik ajal, kui Trump ja tema lähikondlased Ukraina juhtkonda poliitilisi teeneid osutama survestasid.

Samuti tahavad nad küsitleda Mulvaney'd, kes on tunnistanud julgeolekuabi kinnihoidmist, ja veel kahte Valge Maja ametnikku: Mulvaney tähtsat abi Robert Blairi ja eelarveametnikku Michael Duffeyt.

Nelik ei ole tagandamisprotsessis seni veel tunnistusi andnud, sest Valge Maja on keelanud neil seda teha ja vabatahtlikust ütluste andmisest on nad keeldunud.

Tagandamisjuurdluse keskmes on kahtlustus, et Trump survestas Ukrainat otsima kompromiteerivat materjali oma demokraadist poliitilise rivaali Joe Bideni ja tema poja Hunteri kohta, hoides endale meelepärase tulemuse saavutamiseks kinni miljonite dollarite väärtuses Kiievile mõeldud julgeolekuabi.