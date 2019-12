Jurist: Trumpi vastu saab ka pärast ametiaega vajadusel menetlust alustada

USA esindajatekoja täiskogu demokraatidest enamus toetas kolmapäeval president Donald Trumpi tagandamist, kinnitades hääletusel mõlemad süüdistuspunktid - nii võimu kuritarvitamise kui kongressi töö takistamise.

Maria Pihlak rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et esindajatekoja uurimine oli väga põhjalik arvestades, et Valge Maja töötas sellele veidi vastu ja osa põhilisi tunnistajaid ei õnnestunudki üle kuulata.

Trumpi, tema äri ja koostööpartneritega on seotud hulk uurimisi. Pihlaku hinnangul tasub Trumpil mures olla.

"Ka sellepärast, et vaatamata asjaolule, et täna ei ole Trumpi vastu isiklikult ühtegi menetlust ootel, sest tal on puutumatus, on ju võimalus, et hetkel, millal ta enam ei ole president - 2021. aastal või hiljem 2025. aastal -, saab tema vastu ikkagi mõnda menetlust alustada," rääkis Pihlak.

"Täna me teame, et ka Robert Muelleri raportist tuli välja nii mõnigi alus, mis võiks tulevikus võimaldada kriminaalmenetluse alustamist. Loomulikult, Trump osaliselt loodab ka selle peale, et kui teine ametiaeg tuleb, siis ehk mõni nendest süütegudest aegub," lisas ta.