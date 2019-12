Biden ei kavatse minna senatisse tagandamisprotsessil tunnistusi andma

Reedel oli demokraatide presidendikandidaadiks pürgiv Biden öelnud ajalehele Des Moines Register, et jääb oma varasema positsiooni juurde trotsida vabariiklaste enamusega senati võimalikku kutset tulla tunnistajana ütlusi andma.

"Täpselt nii," lausus Biden vastuseks küsimusele, kas see on endiselt tema kavatsus. "Ja põhjus, miks ma seda ei tee, on, et kõige selle mõte on teha midagi, mida Trump on teinud kogu oma elu - suunata tähelepanu temalt eemale."

Endine asepresident selgitas laupäeval sotsiaalmeedia vahendusel oma positsiooni. "Ma tahan selgitada midagi, mida ma eile ütlesin. Olen oma 40 avalikus elus veedetud aasta jooksul alati täitnud seaduslikke korraldusi ja kaheksa aasta vältel asepresidendina tegi minu ametkond - erinevalt Donald Trumpist ja Mike Pence´ist - kongressi seaduslike järelevalvetaotlustega koostööd," kirjutas Biden Twitteris.

Sellele järgnes teine säuts, milles ta andis mõista, et peaks senati vabariiklaste kutset minna tunnistusi andma ebaseaduslikuks.

"Ma ei kavatse lihtsalt teeselda, et vabariiklaste kohtukutsetel tagandamisprotsessis minu tunnistuste saamiseks oleks mingisugune õiguslik alus," kirjutas Biden. "See oli eile minu mõte ja ma kordan: selle tagandamisprotsessi keskmes on Trumpi käitumine, mitte minu oma."

Enne jõule Trumpile esitatud kahe süüdistusakti heakskiitmisega esindajatekojas lõppenud tagandamisprotsess peaks jõudma jaanuaris senatisse.

Demokraatide enamusega esindajatekoda kinnitas mõlemad presidendile esitatud süüdistuspunktid - võimu kuritarvitamine ja kongressi töö takistamine - vastavalt häältega 230-197 ja 229-198.

Pole selge, kas protsessis kohtumõistja rolli etendav senat lubab süüdistajatel ja kaitsjatel uusi tunnistajaid kutsuda.

Demokraadid tahavad küsitleda Trumpi lähikondlasi nagu välisminister Mike Pompeo ja Valge Maja kantseleiülema kohusetäitja Mick Mulvaney, aga ka endist riiklikku julgeoleku nõunikku John Boltonit.

Trump ja mõned tema vabariiklastest liitlased senatis on ähvardanud vastata sellele Bideni, tema poja Hunteri ja anonüümse vilepuhuja kutsumisega tunnistusi andma. Just vilepuhuja esitatud kaebus USA luurekogukonna järelevalveorganile Trumpi telefonivestluse kohta Ukraina presidendiga käivitas tagandamisjuurdluseni viinud sündmusteahela.

Tagandamisjuurdluse keskmes on kahtlustus, et Trump survestas Ukrainat otsima kompromiteerivat materjali oma demokraadist poliitilise rivaali Joe Bideni ja tema poja Hunteri kohta, hoides endale meelepärase tulemuse saavutamiseks kinni miljonite dollarite väärtuses Kiievile mõeldud julgeolekuabi.