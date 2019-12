USA esindajatekoda hääletab Trumpi tagandamise üle

Esindajatekoja õiguskomitee kiitis 13. detsembril heaks kaks süüdistusakti Trumpi vastu, mille abil teda tagandada püütakse.

Esimene neist puudutab võimu kuritarvitamist seoses katsega survestada Ukrainat uurima tema 2020. aasta presidendivalimiste tõenäolist rivaali ja teine kongressi töö takistamist.

Esindajatekoja tuleb kokku kolmapäeval, et süüdistusakte kaaluda. Sellele järgneb esindajatekoja täiskogu hääletus Trumpi ametist tagandamise üle.

USA president Donald Trump avaldas arvamust, et demokraatide veetud tagandamisprotsess on riigipöördekatse ja õõnestab Ühendriikide demokraatiat.

Trump avaldas vastavasisulist arvamust esindajatekoja demokraadist spiikrile Nancy Pelosile saadetud vihases toonis kirjas.

"Ajalugu mõistab teid karmilt hukka," kirjutas president muu hulgas. Trump võrdles tagandamisjuurdlust ühtlasi Salemi nõiaprotsessidega.

"Te kõigutate Ühendriikide demokraatiat ja takistate õigusemõistmist, Te toote meie riigile valu ja kannatusi oma iseka poliitilise ja parteilise võimuhimustamisega," lisas president.

Trump lükkas kirjas tagasi ka kõik tema vastu esitatud süüdistused.

Kuna demokraatidel on esindajatekojas kindel enamus, saab Trumpist ilmselt Andrew Johnsoni (1868) ja Bill Clintoni (1998) järel kolmas USA president, kelle esindajatekoja on ametist tagandanud. Richard Nixon astus 1974. aastal tagasi enne, kui esindajatekoda jõudis tema tagandamise üle hääletada. Senat ei mõistnud süüdi ei Johnsonit ega Clintonit, mistõttu nad said ametis jätkata.

Seejärel jätkub protsess senatis kohtumõistmisega presidendi üle. Trump loodab senatis enamuses olevatele vabariiklastele, et nemad ta süüst vabastaksid.