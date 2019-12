Mart Helme palub Soome peaministrilt vabandust, ent süüdistab ajakirjandust

"See konkreetne lause Soome peaministri kohta, mida teie olete tõlgendanud kui sellist alandavat, olen mina tõlgendanud tegelikult kui tunnustavat. Kui tunnustust, et madalalt, sotsiaalselt tasandilt on võimalik töötada ennast üles ka tipp-poliitikasse," lausus Helme pärast koalitsiooninõukogu koosolekut.

"Teiseks, kui keegi on seda valesti mõistnud tänu suurel määral ka Eesti ajakirjanduse rõhu asetustele, siis tõepoolest, ma tahan öelda, et ma palun Soome peaministrilt vabandust, kui see valestimõistmine on võimendunud ka Soomes," lausus Helme.

"Nüüd, mis puutub soomlastesse, keda ma olevat solvanud, siis ma ei ole soomlasi solvanud, vaid olen ka korduvalt juba öelnud ja kordan veelkord, soomlaste panus meie Vabadussõtta oli korvamatu," lisas Helme.

Helme rõhutas, et Soome rahvaga ei ole tal mingeid kana kitkumisi, küll aga on ta konservatiivi ja rahvuslasena mures Soome praeguse valitsuse võimaliku kursi pärast.

Helme sõnul peaminister Jüri Ratas talle ettepanekut ministri kohalt tagasi astuda ei teinud.

Peaminister Jüri Ratas kinnitas samuti, et koalitsioon jätkab. "Me ei ole sellest siseministriga rääkinud, et ma lasen ta lahti või viin avalduse Kadriorgu," lausus Ratas.

Ratase sõnul ei soovitanud ta Helmel ka ise tagasiastumise avaldus kirjutada.

Enne koalitsiooninõukogu koosolekut ütles Ratas ERR-ile, et Mart Helme sõnad Soome peaministri ja valitsuse aadressil olid solvang. Pärast koosolekut lausus ta, et Mart Helme selgitused tema jutu valesti mõistmisest ja asjaolu, et Helme vabandas, võimaldab teemale joone alla tõmmata.

Helme: "punased" üritavad riiki likvideerida

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees, siseminister Mart Helme ründas pühapäeval Soome uut valitsust, nimetades neid "punasteks", kes üritavad riiki hävitada.

Siseminister Helme pani pühapäevases TRE raadio saates "Räägime asjast" kahtluse alla Soome peaministri ja uue valitsuse pädevuse täitevvõimu tööga toime tulla: "Ja ma tuletaksin meelde ikkagi [Nõukogude Venemaa esimese juhi] Vladimir Uljanov-Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister, või kuidas ta ütles. Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige."

"Nüüd me siis tegelikult mingil määral võime näha, kuidas toimub punaste ajalooline kättemaks valgetele ehk siis punased, kes tahtsid juba siis [Soome kodusõda 1918 – TM] Soome riiki likvideerida, on nüüd saanud võimule ja nüüd siis üritavad meeleheitlikult Soome riiki likvideerida, teha Soomest mingit sorti europrovintsi, mis kannab küll nime võib-olla territooriumina Suomi või Finland, aga mis tegelikult lohiseb täielikult selle nii-öelda fukuyamaliku ajaloo lõpu ideoloogilise filosoofia sabas," rääkis Helme.