Ajakirjanik: eestlased reageerisid Helme sõnadele jõulisemalt kui soomlased

Hytönen rääkis "Ringvaates", et Soomes on inimesed olnud Helme sõnade suhtes kriitilised, parteide üleselt nähakse Marini peaministriks saamist pigem saavutusena.

Helme sõnade peale on pigem toodud välja seda, et lihttöö tegemises pole midagi häbiväärset.

"Soome on ühiskonnana meist kõvasti ees ja inimesed kritiseerivad pigem Marini poliitilisi vaateid kui seda, milline on ta elu olnud," lisas ajakirjanik.

Hytönen usub, et pikas perspektiivis ei mõjuta Helme sõnad Eesti ja Soome suhteid. "Midagi hullu tõenäoliselt Eesti-Soome suhetes ei juhtu," märkis ta, lisades, et mõlema riigi suursaadikud on samuti kinnitanud, et senised suhted säilivad.

Eestist saadetud vabandustesse suhtutakse Soomes positiivselt. "Eks ikka ollakse positiivsed, et president ja teised on näidanud välja, et soovivad heapartnerlikke suhteid säilitada. Ikkagi on oldud positiivsed selles suhtes, et Mart Helme on koos teistega vabandanud," rääkis ta.