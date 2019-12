"Meil on koos mitte ainult Reformierakonna, vaid ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liikmete allkirjad, pluss üks saadik koalitsioonist. Viktoria Ladõnskaja-Kubits Isamaast," ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas teisipäeva hommikul ERR-ile.

Kui kahel eelmisel, peaminister Jüri Ratase ja maaeluminister Mart Järviku umbusaldamisel jättis oma allkirja andmata Sotsiaaldemokraatliku Erakonna endine esimees Jevgeni Ossinovski, siis sel korral on Kallase kinnitusel ka tema allkiri olemas.

Ladõnskaja-Kubits ise ei soovinud enne umbusaldamist kommentaare anda.

"Viktorial on südametunnistus ja vastutustunne, mida rahvasaadiku mandaat nõuab. Kui me oleme rääkinud teiste koalitsioonisaadikutega, siis suur osa neist möönab samuti, et tegu on suure probleemiga. Aga põhjenduseks tuuakse koalitsiooni püsimine, mis on ülim väärtus. Loodan, et ka teised koalitsioonisaadikud leiavad üles südametunnistuse ja hääletavad vastavalt sellele," rääkis Kallas.

Opositsiooniliidri sõnul ei tähenda umbusaldus koalitsiooni, vaid konkreetselt Mart Helme umbusaldamist.

"Mart Helme on korduvalt Eesti riigi mainet kahjustanud ja kui me laseme tal jätkata ministriametis, siis saab ta Eesti väärikust veelgi alandada ja me vajume veelgi suuremasse häbisse. Küsimus ei ole selles, et antakse hinnang koalitsioonile või valitsusele, vaid konkreetsele ministrile."

Kallast häirisid ka fotod, mis esmaspäeva õhtul koalitsiooni aastalõpukogunemiselt tehti: "Nendest fotodest paistis Eesti ja Soome rahvale välja näkku irvitamine. Nende jaoks see võib olla mäng, aga rahvale ja riigile võib see pikas perspektiivis olla elu küsimus. Eesti rahvas ei ole andnud kellelegi mandaati Eesti riiki naeruvääristada."

Seaduse järgi, kui umbusaldusavaldus esitatakse, siis on valitsusel õigus nõuda selle hääletamist kohe ehk see võetakse päevakorda vahele.