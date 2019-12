"Mul on tunne, et mingil hetkel Mart ja Martin Helme said aru, et kui siseminister ei häälda välja kahte sõna - "palun vabandust" - siis hiljemalt homme või ülehomme oleks Ratas läinud Kadriorgu ja palunud siseminister ametist vabastada. Ja see oleks tähendanud tema valitsuse lõppu," rääkis Sildam esmaspäeval "Aktuaalsele kaamerale."

Sildam märkis, et EKRE esimees Mart Helme tekitas oma sõnadega selgelt välispoliitilise tormi. "Ta kahjustas Eesti-Soome suhteid, solvas Soome peaministrit ja valitsust, võttis põhja alt Ratase sõnadelt, et tema valitsus pole kordagi muutnud Eesti välispoliitilist kurssi," rääkis Sildam.

Ta meenutas, et kõik parlamendierakonnad peale EKRE mõistsid Helme avalduse hukka, vabandust palusid ka Ratas, samuti president Kersti Kaljulaid.

Seekordse Mart Helme vastukaja leidnud väljaütlemise teeb Sildami sõnul eriliseks, et see puudutas välispoliitikat.

"Üks asi on sisepoliitilised skandaalid, mis EKRE ümber on käinud, kuid teine asi on kui tema välispoliitiline maine ja renomee saavad ilmselgelt kahjustada. Ja see praegu juhtus. Jüri Ratas on hoolikalt hoidnud enda ja valitsuse rahvusvahelist tõsiseltvõetavust ja ta ei soovi näha oma valitsuses ministrit ja keeldub selle eest vabandamast."

Küsimusele, et kui usutavalt ja siiralt Mart Helme ajakirjanike ees antud vabandus kõlas, vastas Sildam: "Ratas tahab võtta seda kui vabandust, kuid paljud kuulsid seda õigustusena ja ajakirjanduse süüdistamisena."