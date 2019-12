Linnapood sai Tallinnalt jätkamiseks raha, kuid võib siiski kinni minna

Tallinna järgmise aasta eelarves on Linnapoele ehk Lipole eraldatud 136 767 eurot, mis on sama summa nagu käesoleval aastal. Abilinnapea Aivar Riisalu sõnul pole aga sugugi kindel, et Lipo ka järgmisel aastal tegutsemist jätkab.

Käesoleval aastal toetab linn kahjumlikult töötavat poodi 140 000 euroga. Kuigi 2014. aastal väikese sissetulekuga inimestele avatud poe mõttekuse üle on selle avamisest saati vaieldud, kirjutati järgmise aasta linnaeelarvesse siiski toetus sisse.

Abilinnapea Riisalu ütles ERR-ile, et Lipo tulevik on kaalumisel vaatamata linnavolikogu poolt kinnitatud eelarvedokumendile.

"Praegu tundub tõesti, et raha on eraldatud, aga see ei tähenda, et ei saa leida mingit täiendavat lahendust," märkis ta.

Riisalu sõnul soovis hiljuti linnapea Mihhail Kõlvart ülevaadet Lipo seisukorrast, mille abilinnapea möödunud nädalal ka esitas. Kuni teistsugust otsust pole tehtud, jätkab Lipo tööd.

"Poliitiline otsus on praegu selline (et jätkab) ja linnapea suhtleb ikkagi poliitiliste otsuste tegemisel linnavolikogu liikmetega, nii et ma ei usu, et ta üksinda neid otsuseid teeb. Praegu ta kujundab seisukohta," lausus Riisalu.

Ostude ja ostjate arv on poe avamisest iga aastaga vähenenud. Esimesed kaks olid poe jaoks tippaastad, kui keskmiselt tehti päevas 902 (2014. aastal) ja 874 (2015) ostu. Järgmisel kahel aastal langes päevaste ostude arv juba alla 700 ning mullu oli see vaid 317 ning tänavu esimesel seitsmel kuul 256. Kümne kuu arvestuses on päevane ostude arv veelgi vähenenud (241).

Abilinnapea enda seisukoht on, et Lipo jätkamine pole mõistlik. Samas pole õilsal eesmärgil loodud kauplust lihtne sulgeda.

"Külastatavus kahjuks vähenenud ei ole, nii et sotsiaalne tellimus on olemas. Aga kas see on ikkagi mõistlik viis inimeste aitamiseks, kui me samal ajal ka Toidupanga tegevust toetama? Minu jaoks ei ole Lipol majanduslikku õigustust. Sotsiaalne õigustus on seni olnud, et on raskes olukorras inimesi, kes ei ole nõus niisama abi vastu võtma. Ma ise olen veendunud, et pikemas perspektiivis ei ole selline kauplusemudel õige," arutles Riisalu.

Lipo kulud olid käesoleva aasta kümne kuuga 86 817 eurot, kogu aasta kulud on prognoosi järgi 110 700 eurot. Lipo keskmine käive on tänavu olnud 624 eurot päevas ja keskmiselt tehakse päevas 241 ostu.

Linnapood avati 2014. aasta mais ning oli mõeldud eeskätt väikese sissetulekuga inimestele. Kui alguses pakuti soodsa ehk kontrollitud hinnaga tooteid 30 tootegrupis, siis praeguseks on taolisi tooteid 55. Tallinna ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse osakonna töötajad võrdlevad linnapoe ostukorvi 55 kauba hindu suuremate kaubakettide (Prisma, Rimi, Grossi poed jne) vastavate toodete hindadega. Linnapoe ostukorvi kaupade hindu hoitakse viis kuni 15 protsenti madalamatena kaubakettides müüdavate toodete hindadega võrreldes.

Tallinna linn on soodsate hindade hoidmiseks igal aastal Lipole toetust maksnud. Esimesed neli aastat ulatus poe eelarve 200 000 euroni.

Linnapood asub Lasnamäel Punasel tänaval.