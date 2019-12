Mees hülgas oma kassi, püüdes jätta ta Tallinna bussijaama pagasihoiuautomaati

Esmaspäeva varahommikul hülgas üks mees Tallinna bussijaamas oma kassi, püüdes lemmiklooma jätta pagasihoiuautomaati. Lool on siiski õnnelik lõpp ja kass on leidnud uue kodu. Artiklile lisatud videos on kaadreid, mis võivad mõjuda häirivalt.

Keskealine mees otsustas jätta umbes aastase isase kassi Tallinna bussijaama. Kassi hülgaja ei osanud arvestada sellega, et tema tegevuse jäädvustasid bussijaama turvakaamerad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Videost on näha, et mees püüab kõigepealt looma pagasi jaoks mõeldud hoiukappi mahutada. Pole teada, kui kauaks oleks selles kapis kassi jaoks õhku jätkunud. Ilmselt äratas möödujate tähelepanu kapist kostev näugumine ning ootama jäänud mees võttis kassi siiski kapist välja, pani põrandale ja lahkus. Bussijaama jäetud kassist teavitati turvatöötajaid.

G4S turvatöötaja Oliver Ratassepp kirjeldas, et kui nad said teada, et kass on bussijaama jäetud, siis ootasid nad, kas loomale tullakse uuesti järele või mitte. "Sellest läks tund aega mööda, isegi rohkem, aga kassile järele ei tuldud," lisas ta.

Pangaautomaatide juurde jäetud transpordipuuris kassi andsid turvatöötajad üle Loomapäästegrupile. Loomaarst vaatas kassi üle ning selgus, et sellel noorel ja tubast elu elanud kassil on olemas kiip, kuid registris teda pole. Seega ei ole teada, kellele kass kuulub.

"See on suur probleem. Ma olen rääkinud juba kümme aastat, et Eestis on vaja ühte ühtset registrit, kiipimiskohustust. Looma omanik tuleb loomaga siduda ja siis me saame kontrollida neid," rääkis Loomapäästegrupi juht Heiki Valner.

Loomakaitseseaduses on kirjas, et looma suhtes lubamatu tegu on looma hülgamine ja abitusse seisukorda jätmine. Looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest karistatakse rahatrahviga.

Pole tavaline, et loomahülgaja jääb turvakaamera vaatevälja. Kui selgub, kellega tegu, lubab Loomapäästegrupp teha politseile avalduse.

Hommikul bussijaama jäetud kassi jaoks on lool õnnelik lõpp - tal on uus kodu olemas, kus teda oodatakse.

"Teda ootab üks paariaastane laps, kes vaevu-vaeu räägib ja nii kui kassiteema jutuks tuli, siis ta suutis neli sõna kokku panna: "emme, jõulud, kiisu ja palun-palun". See oli väga armas, et teda pikisilmi oodatakse," ütles Valner.

Perekonda, kelle juures kass uue kodu leiab, ei soovinud Loomapäästegrupp võimalike ebameeldivuste vältimiseks avalikustada.