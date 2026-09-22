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Valitsus loodab riigikaitse arengukava kinnitada pärast RES-i

Eesti
Kaitseväe soomukid.
Kaitseväe soomukid. Autor/allikas: Kermo Pastarus/RKIK
Eesti

Valitsus loodab kinnitada järgmise 10 aasta riigikaitse arengukava selle sügise jooksul, aga pärast riigi eelarvestrateegia (RES) heaks kiitmist.

Eelmine kaitseminister Hanno Pevkur (RE) tutvustas juba käesoleva aasta 26. jaanuaril riigikogu riigikaitsekomisjonis riigikaitse arengukava aastani 2035 ning ütles siis, et loodab selle valitsusse viia hiljemalt aprilliks. Ent valitsus ei ole siiani arengukava ära kinnitatud.

Riigikantselei kommunikatsiooninõunik Maris Lindmäe ütles ERR-ile, et riigikaitse arengukava koostamine on lõppjärgus. Ta rõhutas, et jaanuaris tutvustas toonane kaitseminister Hanno Pevkur riigikogu riigikaitsekomisjonile arengukava sõjalise osa kavandit, aga mitte veel terviklikku arengukava.

"Riigikaitse arengukava mittesõjaliste valdkondade kavandid jõudsid suve alguseks etappi, kus neid sai hakata ministeeriumide koostöös täpsustama ja arengukava tervikuks siduma," lausus Lindmäe.

Lindmäe rääkis, et tegemist on laia riigikaitse tervikdokumendiga, mille sõjalised ja mittesõjalised tegevused, prioriteedid ning rahastus tuleb omavahel ja riigi muude pikaajaliste eelarveotsustega kooskõlla viia.

"Arengukava saab lõpliku kuju pärast seda, kui valitsus on kinnitanud riigieelarve strateegia ja Eesti lähtepositsioonid Euroopa Liidu järgmise pikaajalise eelarve läbirääkimisteks. Samuti tuleb arvestada aega uuele kaitseministrile oma seisukoha kujundamiseks," ütles Lindmäe. 

"Valmivat riigikaitse arengukava tutvustab peaminister riigikogu riigikaitsekomisjonile, misjärel esitatakse see valitsusele kinnitamiseks. Eesmärk on jõuda arengukava kinnitamiseni sügise jooksul," sõnas ta.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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