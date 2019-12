Ameeriklased harjutavad tuleva aasta suurõppusel vägede toomist üle ookeani Euroopasse

USA vägede aktiivsus Balti piirkonnas kasvas pärast president Barack Obama visiiti Eestisse ja NATO Wales'i tippkohtumist kuus aastat tagasi. 2015. aasta alguses toimus õppus Atlantic Resolve Läänemerest Musta mereni välja. Siis nähti hulgaliselt soomusmasinaid, kuid ka õhujõude. Vahepeal on USA-s vahetunud president ja ärevad hääled pärivad, kas Ameerika edaspidi näitab oma lippu siin, vahendas "Välisilm".

Kevadel toimub Euroopas USA õppus Defender Europe 2020. See on suurim ameeriklaste õppus veerandsajandi jooksul. Selle organiseerijad ütlevad, et kui varem harjutati taktikat, siis Defender on ulatuslik strateegiaharjutus - kuidas tuua vägi üle ookeani, suur osa sellest Balti riikidesse.

"Seekord toome 20 000 sõdurit Ameerika mandrilt koos neile kuuluva varustusega erinevaid teid pidi - kas laevaga või lennukiga. Me laadime nad maha neljas Euroopa sadamas ja mitmel lennuväljal," selgitas USA Euroopa vägede asejuht armee rahvuskaardi teemadel kindralmajor Joe Jarrard.

Tehnika siirdamine algab juba veebruaris. Defender Europe lõimib erinevaid partnerriikide õppusi. Kaunasesse saabub 20 000 sõdurit, neile lisandub 9000, kes on juba Euroopas, 8000 lisandub 17 partnerriigist. Eestis maabub 1300 merejalaväelast.

"Me plaanisime meelega õppuse samale ajale Kevadtormiga, mis on Eesti õppus," ütles Jarrard.

Tuhandete sõdurite ja tehnika siirdamine rahu ajal algab läbirääkimistega riikide transpordivõrgu kasutamiseks. Näiteks kasutatakse sadamat Hollandis, Belgias, Saksamaal ja Eestis. Põhiküsimus on see, kuidas vältida troppe, kui on päris kriis ning Balti riikide puhul piltlikult see, kui palju kannatab tuua.

"Me jätkuvalt teeme koostööd Balti riikidega ja vaatame, kui suurt väge kannatab siin hoida. Kas nädal aega või kuu. Samuti rajatiste loomine, et treening oleks maksimaalselt tulemuslik," selgitas Jarrard.

Pärast õppuse lõppu naaseb vägi Ameerikasse. Ent juttu on juba järgmisest aastast.

"Jutuajamine juhtidega Eestis keskendub täna rohkem õppustele Defender 2021 ja 2022. Me vaatame jätkuvalt, milliseid õppusi edaspidi Eestis korraldada," kinnitas Jarrard.

Alaliste baaside rajamisest ei räägita. Vaadatakse, kui kiiresti kui suure väe kohale saab nagu tegid britid oma hiljutisel õppusel Tractable.

"Selge on see, et kui toimub mingi kriis, siis USA vägedest - ükskõik kui palju neid siin Euroopas asub - ei piisa selleks, et vastu seista tugevale oponendile. Järelikult peab pidevalt harjutama vägede juurdetoomist," ütles kaitseminister Jüri Luik.

Defenderi õppustesari toimub meie piirkonnas paarisaastatel, Lõuna-Euroopas paaritutel aastatel. Ameeriklaste kohalolek siin väljaspool seda raamistikku mahub näiteks Saber Strike õppustesarja.