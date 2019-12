Boeing peatab ajutiselt lennukitüübi 737 MAX tootmise

USA lennukitootja Boeing teatas esmaspäeval, et peatab jaanuaris ajutiselt lennukitüübi 737 MAX tootmise.

USA võimud teatasid möödunud nädalal, et 737 MAX, mille lennud peatati märtsis kahe õnnetuse pärast, ei saa enne 2020. aastat luba taas õhku tõusta.

Ettevõtte avalduse kohaselt pole sellega seoses siiski plaanis töötajate koondamist.

Boeing on lennukeelust hoolimata valmistanud 40 737 MAX rüüpi lennukit kuus. Praegu on tagavaraks 400 lennukit ja ruumi ei jätku enam.

Ettevõte on juba varem teatanud, et see hindab oma tootmise ümber, kui keeldu oodatust rohkem pikendatakse.

"Selle hinnangu tulemusena oleme otsustanud alates järgmise kuu algusest 737 MAX tootmise ajutiselt peatada," kirjutati firma ametlikus avalduses.

Boeingi aktsia langes avalduse järel börsil 4,3 protsenti.

10. märtsil kukkus Etioopias alla lennufirma Ethiopian Airlinesi Boeing 737 MAX 8. Kõik selle pardal olnud 157 inimest sai surma.

Mullu 29. oktoobril kukkus Indoneesias alla lennufirma Lion Air sama tüüpi lennuk ja siis hukkus 189 inimest. Mõlemal korral olid põhjuseks tõenäoliselt probleemid tarkvaraga.