Suurem osa dokumentidest anti Boeingu poolt föderaalprokuratuurile üle juba kuid tagasi ning firma saatis need enne jõulupühi ka föderaalsele lennundusametile (FAA) ja kongressi vastutavatele komiteedele. FAA on juba teatanud, et sisuliselt pole dokumentides midagi, mis viitaks varem avastamata turvariskidele, vahendasid Wall Street Journal ja Reuters.

Suurem osa sisekommunikatsiooni pärineb aastatest 2017-2018, kui Boeing töötas 737 MAX lennusimulaatoritega. Mõned dokumendid aga ulatuvad aastani 2013, mil lennukit alles arendati.

Dokumentidest on näha, kuidas Boeing üritas järelevalvest hoiduda ning mida firma töötajad arvasid lennundusametnikest, ettevõtte töökorraldusest ja uuest lennukitüübist.

Näiteks 2018. aasta 8. veebruaril, kui 737 MAX oli juba kasutusel ja kui esimese tõsise katastroofini oli jäänud kaheksa kuud, küsis üks töötaja teiselt sellise küsimuse: "Kas sina paneksid oma perekonna MAX-i simulaatoris testitud lennukisse? Mina ei paneks." Kolleeg vastas samuti eitavalt.

Samal aastal tunnistas üks Boeingu testpiloot, et muretseb oma töö raames tehtud otsuste tagajärgede pärast. Vestlusest jääb mulje, et nimetatud piloot on pidanud võimalikke turvariske maha vaikima. "Jumal pole mulle endiselt andestanud seda kinnimätsimist, mis ma eelmisel aastal tegin," nentis ta ja lisas, et ta ei kavatse seda enam kunagi teha.

Mõnikord aga sisaldasid teated jällegi otsest sarkasmi arendustööga seotud kolleegide aadressil. "See on lennuk on disainitud klounide poolt, kelle üle teostasid omakorda järelevalvet ahvid," nentis üks Boiengu töötaja.

Lennukitüübi Boeing 737 MAX lennud on peatatud alates märtsist, mil kukkus alla Ethiopian Airlinesi lennuk. Viis kuud varem oli alla kukkunud lennufirmale Lion Air kuulunud 737 MAX. Kahes katastroofis hukkus kokku 346 inimest.

Piinlikud sõnumid, mis viitavad firmas valitsenud agressiivsele kärpepoliitikale ja reeglitele vilistamisele, suurendavad ilmselt veelgi rohkem kriisi Boeingu ettevõttes, sest müüduima lennukitüübi uuesti õhku saamine ja usalduse taastamine nihkub tõenäoliselt veelgi kaugemasse tulevikku.

Boeing teatas, et kunagine sisekommunikatsioon ei peegelda ettevõtte olemust ning teadete sisu on täiesti vastuvõetamatu.