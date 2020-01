"Me lükkame ilmaoludega seoses edasi 777X esimese lennu, mis pidi toimuma reedel," kirjutati ametlikus teadaandes.

Ühendriikide president Donald Trump oli varem päeval öelnud, et Boeing on väga pettumustvalmistav firma, sest selle probleemid 737 MAX lennukitega kahjustavad USA majandust laiemalt.

"See on üks maailma suurepärasemaid firmasid, ütleme aasta tagasi, ja siis järsku juhtuvad asjad," rääkis Trump uudistekanalile CNBC.

"Sellel oli tohutu mõju. Teate, kui rääkida kasvust, see on nii suur, et mõne inimese sõnul on see pool punkti SKP-st. Boeing on seega minu jaoks suur, suur pettumus," ütles president.

Boeing lükkas teisipäeval 737 MAX-i õhku naasmise ajakava taas edasi, mis viis firma aktsia kukkumiseni ja varjutas varasemat teadet 777X-i esmalennust.

737 MAX maandati 13. märtsil pärast kaht lennukatastroofi, milles hukkus kokku 346 inimest.

USA rahandusministri Steven Mnuchini sõnul võis maandamine vähendada USA majanduskasvu umbes 0,5-0,7 protsendi võrra.