Boeing oli möödunud aastal lennukitellimuste arvestuses miinuses

USA lennukitootjal Boeing oli möödunud aastal rohkem tellimuste tühistamisi kui uusi tellimusi. Tegemist on esimese korraga vähemalt 30 aasta jooksul, kui Boeing on tellimuste arvestuses miinuses.

Boeingu jaoks on olnud tõsiseks tagasilöögiks probleemid seoses lennukitüübiga Boeing 737 MAX, mille lennud on pärast kaht ohvriterohket lennukatastroofi peatatud. Sellele on järgnenud ka tellimuste tühistamised, vahendasid Axios ja CNBC.

Ettevõte kaotas möödunud aastal kokku 87 reisilennukite tellimust. Samal ajal aga suutis Euroopa konkurent Airbus sõlmida lepinguid 768 lennuki müümiseks.

Möödunud aasta lõpus vahetas probleemidest räsitud Boeing välja ka oma tegevjuhi.

Boeing on aga endiselt silmitsi uurimisega USA kongressis ning samuti tuleb endiselt maksta vähemalt 60 miljoni dollari eest kompensatsioone.

Eelmisel nädalal jõudis avalikkuse ette umbes 150 lehekülge dokumente, mis puudutavad ettevõtte sisekommunikatsiooni ja töötajate kriitikat problemaatilise lennukimudeli 737 MAX arendustöö kohta. Ühe kriitilise kommentaari kohaselt arendati lennuk välja "klounide poolt, keda omakorda juhtisid ahvid".