Itaalia jalgpalliliiga rassismivastastel plakatitel on kujutatud ahvid

Kolm nädalat tagasi alustatud kampaania "Say no racism" ("Ütle rassismile "Ei"") plakatitel, mille on kujundanud kunstnik Simone Fugazzotto, on kujutatud kolm ahvi, kelle näod on erinevat värvi, vahendasid BBC ja Yle.

Plakatid on vastuolulised seetõttu, et rassistlikult meelestatud vutihuligaanid on nii Itaalias kui ka mujal võrrelnud mustanahalisi jalgpallureid ahvidega, teinud staadionitel ahvihäälitsusi ning loopinud väljakule näiteks banaane.

"Jälle võtab Itaalia jalgpall sõnatuks. On väga raske aru saada, mida Serie A on mõelnud," kommenteeris jalgpallimaailma rassismiga võitlev organisatsioon Fare. "Riigis, kus ametnikud kukuvad nädalast nädalasse läbi rassismi väljajuurimisel, tuleb Seria A välja kampaaniaga, mis meenutab haiget anekdooti. Jalgpalliklubidel on nüüd aeg tegutseda."

Itaalia juhtivatest klubidest on AS Roma juba teatanud, et nemad ütlevad kampaaniast lahti. "AS Roma on tõeliselt üllatunud, et Serie A rassismivastases kampaanias astuvad üles ahvid. Me saame aru, et jalgpalliliiga üritab rassismi välja juurida, kuid me ei usu, et see on õige viis," teatas klubi Twitteris.

Kunstnik Simone Fugazzotto arvates aga peegeldavad tema teosed väärtusi nagu aus mäng ja tolerants.

"Nende kolme plakatiga soovisin ma näidata, et me oleme kõik samast rassist. Kui Serie A tellis minult oktoobris töö, mille teemaks oli võitlus rassismi vastu, mõtlesin ma kohe, et maalin lääneliku ahvi, aasia ahvi ja musta ahvi, sest tahaksin oma töödega muuta inimeste arusaamu," kommenteeris kunstnik Serie A veebilehel.

Rassism on olnud Itaalia jalgpallis probleemiks juba aastaid. Käesoleval hooajal on rassistlike solvangute sihtmärkideks olnud näiteks Mario Balotelli (Brescia), Romelu Lukaku (Inter) ja Dalbert Henrique (Fiorentina).