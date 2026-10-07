"Pealtnägija": ettevõtja tembeldati eksikombel roolimõrvariks

Süütust inimesest sai rahvavaenlane. Eelmisel nädalal teatas prokuratuur, et otsustas mitte esitada süüdistust mehele, kes mullu oktoobris sõitis ülekäigurajal surnuks keskealise naise. Rahvas läks seepeale marru ja hakkas süüdistama täiesti vale meest. Kuidas see juhtus?

Eelmise nädala alguses teatas prokuratuur, et ei esita süüdistust ülekäigurajal eaka naise surnuks sõitnud mehele. Üks asi on, et uudis riivas paljude õiglustunnet ja selle najal hakkasid tähelepanu püüdma isegi poliitikud. Teine, et kuidagi jõudis avalikkusse vale nimi ehk surmakutsariks tembeldati täiesti vale inimene, Neeme Kass.

Kuni läinud nädala teisipäevani oli Kass laiemale avalikkusele sisuliselt tundmatu, aga 24 tundi hiljem teadis kogu Eesti 49-aastast meest kui surmakutsarit, kes põgenes liiklusõnnetuse sündmuskohalt. See kõik oli tegelikult infomüra.

"Eelmise aasta 23. oktoobril oli ma Poolas, sõitsin tagasi Tšehhist koos oma perega. Külastasin enda ema ja noorema tütrega oma vanemat poega," ütles Kass.

Osa inimesi aga väidavad tõsikindlalt väidavad, et Kass oli tol päeval Lääne-Virumaal Rakvere lähedal ja põhjustas väga traagilise avarii

Seda kinnitab ka Viru ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Maarja Germann.

"(Kas Neeme Kass ei olnud selles autos tol saatuslikul päeval?) Ei olnud. (Ehk täielik jama põhimõtteliselt?) Täielik jama," ütles Germann.

Vastab tõele, et eelmise aasta 23. oktoobri õhtul kella seitsme paiku toimus Rakvere lähedal Näpi alevikus traagiline avarii, kus hukkus teenekas pedagoog ja erivajadustega laste tugiisik Liina Kuntor-Kits.

"Toimus liiklusõnnetus, kus üks sõidukijuht pimedal ajal vihmasajus sõitis otsa eakale naisterahvale, kes selle tagajärjel sai surma. Ja juht põgenes sündmuskohalt või lahkus sündmuskohalt pigem. Ja järgmisel päeval, siis kui ta sai uudistest teada, et Näpis on üks naisterahvas liiklusõnnetuse tagajärjel surma saanud, pöördus ta ise politseisse," lausus Germann.

Nissani maasturi roolis olnud mees tunnistas otsasõitu, aga väitis, et kehvade ilmaolude tõttu ei märganud, kui valgustatud ülekäigurajale ilmus inimene. Asja uuriti ligemale aasta, kuni eelmise nädala algul teatas Viru ringkonnaprokuratuur, et lõpetas uurimise süüdistust esitamata, sest – tsiteerime – "pärast kõigi tõendite ja ekspertiisi tulemuste analüüsimist ei tuvastatud juhi tahtlikku liikluseeskirjade ja hoolsuskohustuse rikkumist". Sotsiaalmeedias puhkes seepeale pahameeletorm.

"Ma ei saa öelda, et see üllatusena tuli, sellepärast et taoliste traagiliste tagajärgedega sündmused alati riivavad inimest ja nende õiglustunnet. Paratamatult tekib küsimus, kuidas inimene sõidab ülekäigurajal inimesele otsa, saabub surm, kuidas ei vastuta. See paratamatult tekitab furoori, aga prokurörina ma ütlen, et kriminaalmenetlustes paraku saatan peitub detailides. Alati õigus ja õiglus ei lähe kokku," lausus Germann.

Ehkki eeluurimise ajal ei öeldud kahtlustatava kohta midagi peale vanuse – õnnetuse hetkel 48 – viitas hukkunu poeg intervjuus Virumaa Teatajale, et tegu on endise riigiametnikuga, kes nõustab suuri riigihankeid. Tõenäoliselt just sealt said paljud esimese niidiotsa, et hakata välja selgitama, kes avarii ikkagi põhjustas. Kiiresti langes kahtluse alla Tallinnas elav ettevõtja ja kolme lapse isa Neeme Kass, kes tegelikult õnnetuse hetkel viibis hoopis välismaal – nagu kinnitavad ka tema perefotod.

"See lugu jõudis minuni mu õe kaudu ühel hilisõhtul, kus ta mainis, et tema mees oli leidnud sotsiaalmeediast minu kohta postituse, kus oli ka minu näopilt /…/ võrdlusega "Loomade farmist", kus mina olin sea rollis. Kus ma olen põhjustanud selle liiklusõnnetuse. Mida siis sajad ja ühel hetkel kokku tuhanded inimesed jagasid ja edastasid omakorda igasugustesse foorumitesse," lausus Kass.

Tagantjärele on Kass omal käel tuvastanud, et temavastase laimuaktsiooni käivitas kõige tõenäolisemalt 55-aastane Tartu mees Kaarel Hansberg, kes on aktiivne sotsiaalmeedia kasutaja. "Pealtnägija" suhtles Hansbergiga ning enda väitel sai ta esimese impulsi võimaliku süüdlase kohta hoopis Redditi foorumi postitusest, mis on tänaseks kustutatud.

Kaarel Hansbergi vastus "Pealtnägijale": "Facebooki avalikus osas olid viited, et poja antud profiilile sobivaid Eestis vaid kolm isikut. Mind algallikaks nimetada on vale. Pealegi oli Kassi leping riigiga enam kui kentsakas. Kui selgus kahtlus, eemaldasin postituse."

On tõsi, et Neeme Kass on endine tippametnik, kes töötanud juhtivatel kohtadel nii maksu- ja tolliametis, kaitseväes kui ka keskkonnainspektsioonis ning esindab täna läbi oma erafirma Conmeo suuri kaitsetöötusettevõtteid, kes tarnivad moona nii politseile kui ka kaitseväele. Samas vastab sarnasele kirjeldusele veel kümneid inimesi, mistõttu tekkis küsimus, miks just Kassist sai kahtlusalune number üks?

"Seda on tegelikult tagantjärele väga raske tuvastada, aga ühe võimalusena võib öelda, et ma vastasin mingisuguse AI otsingu põhjal teatud kriteeriumitele. Ma panin AI otsingusse need kriteeriumid, mis selles Virumaa Teataja artiklis olid avaldatud – sünniaasta, endine riigiametniku taust, riigihangete nõustamine ja ta pakkuski minu välja. Selles mõttes see näitab väga selgelt, kuidas AI võib luua mingisuguseid seoseid ja inimesed võtavad selle faktiliseks aluseks," rääkis Kass.

Kriminaalasja lõpetamine haavas paljude õiglustunnet ning käivitas rohujuuretasandi detektiivid ja sotsiaalmeediakampaania, kus Kassi minevik ja tööalane taust põhjalikult läbi valgustati. Kuni selleni, et viidati tema firma majandusnäitajatele ja rasvastele hangetele avalikus sektoris. Ühel hetkel hakkas Kass saama isegi ähvarduskõnesid ja -sõnumeid.

"See on sama, kui sa läheksid tänavale suure seltskonna ette ja hüüaksid seal, et minu naabrimees tappis selle inimese ära, ilma mingisuguse sügavama infootsinguta, mingite teadmisteta selle kohta, mis päriselt aset leidis," ütles Neeme Kassi advokaat Maria Veermäe.

Et üleöö lahvatanud laimukampaaniale kiiresti pidurit vajutada, palkas Veermäe, kelle büroo nõustas teda varem äritehingutes. Nad kirjutasid tekstide autoritele, selgitasid ja palusid postitused kustutada, aga paljud isegi ei reageerinud. Lõpuks pöördusid Facebooki emafirma Meta ning politsei- ja piirivalveameti poole, aga taipasid ruttu, et see kõik on tühi töö.

Ühelt poolt on selge, et prokuratuur langetas taaskord otsuse, mis jäi tavainimestele mõistetamatuks. Teisalt paistab, et Kassi nimi tõmmati mängu tänu AI algoritmile, aga müra hakkasid võimendama juba järgmised tähelepanu otsivad tegelased.

"Nad tunginesid tegelikult samadele valedele faktiväidetele, mis olid algses postituses ja võimalik, et ka nendes paralleelsetes postitustes," ütles Veermäe.

"Levis kuni sinnamaani, et tõstatati parlamendikoridorides ka kahtlustus minu kohta, et mida meedia peaks uurima ja tuvastama," lausus Kass.

"See mees, kes selle naise surnuks sõitis, on seotud sõjatööstusega, Eestis kaitsetööstusega, on kümme aastat järjest töötanud riigikaitses just nimelt logistika ja varustuse poolel, mis on ju loogiline, et ta läheb siis sõjatööstusesse erakapitali edasi. Ehk on nii-öelda väljavalitud inimene žetooniga inimene nagu öeldakse, kaitstud inimene, Conmeo OÜ Neeme Kass on selle juhatuse liige, vajaks siis kontrollimist, kas on temaga seotud või ei ole?" rääkis näiteks EKRE esimees Martin Helme.

"Ma arvan, et läbi selle see jõudis kõige laiemalt avalikkuse ette, et mina võin olla sellega kuidagi seotud, ja ka minu enda lähisõprade ja lähiringkonnani kõige rohkem. Mulle konkreetselt üks tütardest helistas ja küsis, et isa, kas sa oled mingi õnnetuse põhjustanud ja et ma ei usu sinust, et sa sündmuskohalt ära sõidaksid. See oli see koht, kus mul oli natuke vaja koguda ennast, et öelda talle, et usu mind, see ei ole tõde, see on väärinfo, ma tegelen selle lahendamisega," meenutas Kass.

Läinud kolmapäeval jõudis asi peavoolumeediasse ning puhkes skandaal, mille käigus võtsid sõnad mitu arvamusliidrit. Kuigi taustal püüab ka prokuratuur valeinfot ümber lükata ja teemaga tegelevaid ajakirjanikke informeeriti, et õnnetuse põhjustajaks on tembeldatud vale mees, figureeris artiklite juures ikkagi Kassi nimi ja pilt.

Sel esmaspäeval ehk viis päeva pärast pöördumist vastas Kassile lõpuks ka politsei- ja piirivalveamet. Veebipolitsei koordinaator teatas, et kui Kass soovib oma süütust tõestada, võib ta kõigile süüdistajatele esitada väljavõtte enda karistusregistrist, aga asjaosaliste sõnul on see sisuliselt kasutu.

"Ma ütlen, et tegemist on äärmiselt kahetsusväärse vastusega kodanikule, kes on hädas. Ma arvan, et Eesti riik suudab paremini, et suudab inimesi aidata, mitte lükata vastutuse inimestele endile, et enda nime puhastada," märkis juhtivprokurör Germann.

Tagatipuks toimus niigi emotsionaalses loos pööre, kui avalikkuse kriitika alla langenud kriminaalasja materjalidega tutvus juhtivprokurör Germann. Virumaa süüdistajate pealik otsustas, et uurimine tuleb taaskäivitada, sest osa tõendeid jäeti arvestamata.

"Minul isiklikult kripeldab. (Ehk et see otsus ei pruukinud olla õige prokuröri poolt?) Ma ei saa öelda, et kas õige või vale. Pigem oli see küsimus tema kaalutlusotsuses ja tema nägemuses, kuidas tõendeid tuleb hinnata. Kui teine silmapaar sellele peale vaatab, siis minu hinnangul siin jah, saab teha veel lisatoiminguid," lausus Germann.

"Mida mina võin öelda, et mida seal veel saab teha, on võimalike tunnistajate ülekuulamine. Sündmuskohal ei olnud ainult üks auto, vaid oli mitmeid autosid, kelle juhid tõttasid ka appi kannatanule. Oluline on saada teada, kuidas nemad seda sündmust tajusid, et selgitada välja, kas sellistes tingimustes oli võimalik seda jalakäijat näha või mitte," lisas ta.

Üleöö rahva silmis surmakutsariks ristitud Neeme Kassi need arengud ei lohuta. Viimane nädal on tema sõnul olnud elu üks raskemaid.