Austraalia registreeris kuumima päeva alates mõõtmiste algusest

Eelmine kuumarekord 40,3 kraadi pärines 2013. aasta jaanuarist, teatas büroo kolmapäeval.

"Kuumus muutub täna veelgi ägedamaks," ütles meteoroloog Diana Eadie Said.

Uuele rekordile pikka iga ei ennustata, sest üle Austraalia levib kuumalaine, mis halvendab veelgi olukorda riigi idarannikul, kus jätkuvad maastikupõlengud.

Austraalias on möllanud kuid sajad kliimamuutustest hoogu saanud võsapõlengud, nende seas riigi suurimast linnast Sydneyst põhja pool lõõmav megapõleng. Sydney on põlengute tõttu tossu mattunud ja sellest tingitud õhusaaste on tõusnud linnas ohtlikule tasemele. Meditsiiniühingute teatel ähvardab linna tervishoiualane hädaolukord.

Põlengud on tõmmanud tähelepanu kliimamuutusele, mis on teadlaste sõnul kaasa toonud selle, et põlengud süttivad globaalsest soojenemisest ja pikast põuast tingituna senisest varem ja on intensiivsemad.

Üle kogu Austraalia on tuleroaks läinud kolm miljonit hektarit maad, kuus inimest on saanud surma ja hävinud on umbes 700 kodu.

Maastikupõlengud on toonud kaasa meeleavaldused, millega austraallased nõuavad ärisõbralikult valitsuselt otsustavamaid samme kliimamuutuse pidurdamiseks.

Rekordiline temperatuur registreeriti sel nädalal ka Lääne-Austraalias, kus tuletõrjujad võitlevad samuti tuhandetel hektaritel lõõmavate põlengutega.

Kuumalaine liigub üle riigi kuiva keskosa idarannikule. Neljapäeval prognoositakse osale Sydneyt ümbritsevast Uus-Lõuna-Walesi osariigist kuni 45-kraadist temperatuuri. Laupäeval on Sydney lääneosas oodata 46-kraadist leitsakut.

Austraalia idarannikut peaksid tabama ka tuuled kiirusega 27 meetrit sekundis, andes põlengutele veelgi hoogu juurde.

"Järgmisel paaril päeval ähvardab tuletõrjujaid, päästeteenistusi ja põlengute lähedal asuvaid kogukondi uus oht," ütles Uus-Lõuna-Walesi tuletõrjeülem Shane Fitzsimmons kolmapäeval.

Peaminister Scott Morrison tunnistas eelmisel nädalal tavatult, et kliimamuutus on üks põlengute taga olevaid tegureid. Samas kaitses ta oma valitsuse saavutusi süsinikuemissioonide vähendamisel ja ei teatanud uutest meetmetest süsinikusaaste kärpimiseks.