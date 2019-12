Austraalia põlengutes võib olla hukkunud tuhandeid koaalasid

Uus-Lõuna-Walesi põhjarannikul elas kuni 28 000 koaalat, kuid viimaste kuude maastikupõlengud on nende arvu oluliselt vähendanud.

"Hävinud on kuni 30 protsenti koaalade asualadest," ütles Ley Austraalia rahvusringhäälingule. "Saame rohkem teada, kui põlengud vaibuvad ning on võimalik teha korralikud uuringud."

Üle Austraalia on põlengutes hävinud umbes viis miljonit hektarit võsa ja rohumaad, surma on saanud üheksa inimest, maha on põlenud üle tuhande elumaja.