Abel käis koos "Ringvaate" reporteri Hannes Hermakülaga kaupluses vaatamas, milliseid ravimeid seal saada on. Muu hulgas müüakse osades tavalistes toidupoodides vitamiine, vahendeid kergema nohu ja kurguvalu vastu, kreeme.

Abel ütles, et poes müüdavate vahenditega on võimalik saada nohu ja kurguvalu vastu leevendust, kuid tugevama haiguse korral need ei aita.

Kauplustes võiks tema hinnangul olla müügil ka valuvaigisteid. "See on diskuteerimise küsimus. Minu isiklik arvamus on, et väike doos, väike pakk valuvaigistit võiks olla saadaval," rääkis ta.