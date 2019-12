Prantsusmaal jätkub jõuludest hoolimata transporditöötajate streik

Peaminister Edouard Philippe ametkond teatas, et ametiühingute ja valitsuse möödunud nädalal ebaõnnestunud läbirääkimised jätkuvad alles jaanuaris. Kõnelused on kestnud kogu detsembri.

Ametiühingud on teatanud, et töövõitlus jätkub ka pühade ajal. Metroo- ja rongijuhtide streik on kestnud juba kolm nädalat.

Pealinnas Pariisis pole olukord parem. Jõuluõhtul peatab riiklik raudteefirma SNCF rongiliikluse Pariisi ja eeslinnade vahel. Osa ronge hakkab uuesti sõitma kolmapäeval ja osa alles neljapäeval.

Ametiühinguid vihastab peamisel valitsuse pensionireform, millega transporditöötajad kaotavad mitmeid eeliseid.

Presidendikantselei teatas möödunud nädalal, et riigipea Emmanuel Macron ei kavatse punktipõhisest pensionisüsteemist loobuda, kuid on valmis seda ametiühingute otsustava vastuseisu survel parandama.

Uuringufirma IFOP viimase küsitluse kohaselt toetab tööseisakut 51 protsenti prantslastest.

Pensionireform näeb ette praeguse 42 pensionisüsteemi üheks koondamist ning punktisüsteemi. See ei ole meeltmööda paljudele avaliku sektori töötajatele, näiteks vedurijuhtidele, sadamatöölistele ja Pariisi ooperi töötajatele, kes saavad praeguse süsteemidega soodustusi ja varem pensionile.