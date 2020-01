Prantsusmaal jätkuvad meeleavaldused pensionireformi vastu. Kolmapäeval olid taas tuhanded inimesed tänavatel ja süüdistasid president Emmanuel Macroni, et ta nende muresid kuulda ei võta.

Macron tahab pensionisüsteemi ühtlustada ja kaotada arvukad eripensionid ja soodustused, vahendavad ERR-i teleuudised.

Ametiühingud pole rahul, et osa inimestest peab reformi tõttu senisest kauem töötama, et sama suurt pensioni välja teenida.

Valitsus on esialgu loobunud plaanist tõsta pensioniiga kahe aasta võrra 64. eluaastani, aga ilmselt on see ajutine lahendus, sest raha ei jätku.

Sel nädalal alustas Prantsusmaa parlament pensionireformi puudutava eelnõu arutamist.

Väljaanne Politico omakorda leiab, et ettevõtjate-meelseks peetav Macron on oma jõuliste sammudega tööturu reguleerimisel, pensionireformi tegemisel ja ametiühingute võimu murdmisel võitnud protestidest hoolimata erinevaid lahinguid, kuid seda, milliseks kujuneb "sõja" lõpptulemus on veel vara öelda.

Nimelt olevat pensionireformi puhul märgata, et selle vastu on lisaks tavapärastele meeleavaldajatele nagu vasak- ja paremäärmuslased ning nn kollased vestid hakanud olema ka märkimisväärne osa tavakodanikest.