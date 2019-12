Tõnis Leht: Keski ja Reformi liit eeldaks vähemalt ühe parteijuhi lahkumist

Politoloog Tõnis Leht ütles, et Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuskoalitsiooni tekkimine eeldaks vähemalt ühe parteijuhi lahkumist, see võimaldaks suhete alustamist puhtalt lehelt.

"See, et Keskerakond ja Reformierakond hakkaks praeguste partei liidritega koos koalitsiooni tegema, see on tõesti keeruline ja eeldaks vähemalt ühe parteijuhi lahkumist oma kohalt. Ilmselt oleks veel lihtsam, kui mõlemad lahkuksid. Sellisel juhul oleks Keskerakonna ja Reformierakonna suhetes võimalik puhast lehte keerata ja uute juhtidega uus leppimine leida," spekuleeris Leht Maalehele antud intervjuus.

Lehe hinnangul on kõige suurem selle valitsuse püsimise pant endiselt Jüri Ratas ja tema lähikonna tahe valitsust juhtida, peaministritooli hoida. "See on põhiline asi, mis seda projekti koos hoiab. Samas opositsioon eesotsas Reformierakonnaga ei ole suutnud selle olukorraga kõige edukamalt ja kiiremini kohaneda," lausus ta.

EKRE-st rääkides ütles Leht, et selleks, et muutuda tõeliselt valimisvõidu nimel konkureerivaks parteiks oleks vaja nende toetus 25-30 protsendi vahele viia, et Reformierakonna ja Keskerakonnaga konkureerida.

"Selle jaoks tuleks EKRE-l oma stiili muuta, rohkem liikuda tsentrisse, võita uusi valijaid, kes on vähem radikaalsed, vähem vastuvõtlikud populistlikele seisukohtadele. See eeldaks EKRE näo ja stiili muutust, milleks ilmselgelt praegu nende juhtkond ei ole valmis. See oleks muidugi kahe teraga mõõk. Siis võib hakata tuumikvalijatest teisest servast toetajaid ära kukkuma, kui senine stiil muutub pehmemaks," rääkis Leht.