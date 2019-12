Michal toetab Kallase jätkamist Reformierakonna esimehena

"Mina toetan Kaja Kallast esimeheks, olen ise öelnud, et mina ei kandideeri esimeheks, vaid toetan just Kaja Kallast. Ja ma ütleks, et üle erakonna toetatakse Kaja Kallast esimeheks," ütles Michal ERR-ile.

Politoloog Tõnis Leht ütles eelmisel neljapäeval Maalehele antud intervjuus, et Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuskoalitsiooni tekkimine eeldaks vähemalt ühe parteijuhi lahkumist, see võimaldaks suhete alustamist puhtalt lehelt.

"See, et Keskerakond ja Reformierakond hakkaks praeguste partei liidritega koos koalitsiooni tegema, see on tõesti keeruline ja eeldaks vähemalt ühe parteijuhi lahkumist oma kohalt. Ilmselt oleks veel lihtsam, kui mõlemad lahkuksid. Sellisel juhul oleks Keskerakonna ja Reformierakonna suhetes võimalik puhast lehte keerata ja uute juhtidega uus leppimine leida," spekuleeris Tõnis Leht.

2017. aastal Reformierakonna esimeheks kandideerinud Michali sõnul ei ole kummagi juhi taandumine koalitsioonini jõudmiseks vajalik.

"Ma ei arva, et praeguste juhtidega oleks omavaheline suhtlus või võimalik koalitsioon kuidagi võimatu. Ma arvan, et see suhtlus on läinud ajaga episoodiliselt isegi pigem paremaks," lausus Michal.

Pevkur: Reformierakonna leht on puhas juba ammu

Kallase jätkamist toetab ka Reformierakonna endine esimees Hanno Pevkur, kes on praegu juhatuse liige. "Kui Kaja kandideerib esimeheks, siis mina toetan teda," ütles Pevkur.

Pevkuri sõnul ei ole ta ise isegi mõelnud taas parteijuhiks kandideerimise peale.

Pevkuri sõnul ei tea ta, et keegi Kallase vastu kandideerida sooviks. "Mina ei ole küll kuulnud, et oleks kusagil mõni teine kandidaat, kes mõtleks praegu erakonna esimeheks kandideerimisele," sõnas ta.

Tõnis Lehe jutu kohta puhtast lehest Keskerakonna ja Reformierakonna vahel ütles Pevkur, et leht oli puhas juba siis kui tema oli esimees ning tollal oleks olnud igati võimalik teha Keskerakonnaga koalitsiooni. "Tollal olid need poliitilised mängud teiste erakondade poolt, mis Reformierakonna opositsiooni mängisid," meenutas Pevkur.

"Kui mina erakonna esimees olin, siis ei olnud seda momentumit või hetke, et tollane valitsuskoalitsioon oleks enne valimisi lagunenud," lisas ta.

"Ma ei näe ühtegi põhjust, et Reformierakonnal ei võiks olla võimalik valitsus moodustada, ükskõik kes on meie esimees. /.../ Meie suhetes ei ole midagi viga. Nii isiklikul tasandil kui kui erakondade vahel tervikuna on meil läbisaamine täiesti normaalne," lausus Pevkur.

Pevkur ütles, et nagu tollal, hoitakse ka praegu koalitsiooni koos poliittehnoloogilistel ja omakasu eesmärkidel.

Reformierakonna üldkogu, kus valitakse parteile uus esimees, toimub 2020. aasta 28. märtsil.

Kaja Kallas ütles aasta lõpus Toomas Sildamile antud intervjuus, et kavatseb uuesti esimeheks kandideerida. "Jah, ma usun küll," vastas Kallas küsimusele, kas kavatsete uuesti esimeheks kandideerida.