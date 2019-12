Kärdlasse õnnestus leida uus perearst

Viimasel ajal on palju olnud juttu Eestis valitsevast perearstide põuast ja sellest, et eriti keeruline on leida arste väiksematesse asulatesse. Kärdla on aga üks nendest paikadest, kuhu õnnestus leida uus tohter.

"Aktuaalne kaamera" käis pühade ajal külas doktor Jüri Viidebaumil, kes võtab kevadel üle pensionile mineva perearsti Hilja Hiiemetsa nimistu, et uurida, miks ta otsustas teha tohtritööd Hiiumaal.

Jüri Viidebaum on töötanud viimased kümme aastat Soomes. Hiiumaaga on ta seotud oma hiidlasest abikaasa kaudu ja saarel asub nende kodu. Ta ütleb, et uudis Kärdla perearstikonkursist sattus tema jaoks just õigele ajale.

"Kuna ma plaanisin nii või naa tulla tagasi, siis ma arvasin, et ma pean andma oma panuse ka Hiiumaa inimeste tervise parandamiseks ja säästmiseks," ütles ta.

Viidebaum usub, et väikesesse kohta perearsti otsides ei ole väga tõenäoline, et sinna tuleb mõni verinoor äsja ülikooli lõpetanud arst. Pigem tuleb sellisesse kohta tööle inimene, kellel on selle kohaga mingi side ja samas soov pääseda suure linna kärast.

"Ma arvan, et otse ülikoolist leida, sellise vastutusrikka töö peale inimest, kes julgeks ja oleks võimeline võtma endale vastutust ja oleks naerunägu homse päeva ees selle patsiendiga, seda on vähe võib-olla palju loota. Arstil peab olema ikka mingi, noh kümne aasta kogemus, et töötada sellises suletud ringis ja suletud võimalustega ringis. Sageli on väga palju ettenägematuid asjaolusid, mida pead üksinda otsustama ja selleks ilma kogemusteta tohtrist on vähe," nentis ta.

Küsimusele, kui pikalt ta ise plaanib Hiiumaal seda ametit pidada, vastas Viidebaum: "Nii pikalt, kui minu enda vedru ükskord maha käib."

Jüri Viidebaum alustab Kärdla perearstina 1. aprillil.