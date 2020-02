Haapsalu otsib perearsti, kaalumisel on ka rahaline toetus

Nimistu asendusarstina võtab kaheksa tundi nädalas kohapeal vastu lastearst, neli tundi perearst Madis Tiik ja kaksteist tundi videosilla vahendusel üks Kesk-Eesti tohter. Pereõde on kohal igal tööpäeval. Nõue teha nädalas kakskümmend tundi vastuvõtte on formaalselt täidetud, vahendas "Aktuaalne kaamera. Nädal".

Nimistule uue tohtri leidmiseks kaalub Haapsalu linn präänikuga meelitamist. Juttu on olnud 25 000 eurosest toetusest.

Linnavolikogu liige ja perearstina töötav Helle Saarsoo oli üks nendest, kes tegi ettepaneku maksta uue arsti leidmiseks toetust.

"See doktor Leovast mahajäänud nimistu, see on ju suhteliselt vanemaealiste nimistu ja kui arst, kes ei ole mitte kordagi patsiendiga suhelnud näost näkku, peab kahekümne minutiga tegema otsuse, ta peab teadma eelnevat ravilugu, ta peab teadma praegust seisu, no see ei ole ju võrdne kohtlemine," rõhutas Saarsoo.

Saarsoo lisas, et riik oleks pidanud hakkama valmistuma perearstikriisiks juba paarkümmend aastat tagasi. AK uuris videosilla kaudu vastuvõtul käinute muljeid. Valdavalt tuntakse olukorra pärast muret.

"Ikkagi jäi puudu otsene kontakt arstiga. Ma sooviks silmsidet inimesega, aga kui ekraan on mul ühele poole ja kaamera on teisele poole, kuhu ma pean rääkima, ma ei näe inimest, kellega ma räägin ja minu probleemi puhul oli ikkagi see, et ma oleks tahtnud, et arst oleks otseselt mu seda haiget kohta, millega ma läksin sinna, näinud ja ise katsuda saanud. "Kas see on soe või ei ole?" arst küsis, õde katsub ja ütleb, et ei ole. Mina katsun ja ütlen, et minu meelest on soojem kui mujalt," meenutas patsient Maire Matsberg.

"Oleksin muidugi eeldanud seda, et arst oleks kohapeal olnud, aga kuna hetkel on arstidega probleeme, siis ei jäänud muud üle. Arst oleks olnud füüsiliselt minu kõrval, rääkinud. Oletame, et oleks käsi valutanud, oleks näiteks saanud kätt katsuda, et kas seal on midagi, mis ei tohiks seal olla. Arst füüsiliselt kohal oleks ikka parem variant," nentis Karl-Alex Sokolov.

"Arst oli sümpaatne, pereõde samamoodi. Seda, mida ma tahtsin, seda ma sain, aga teist korda ma ei läheks, sest ma tahaksin ikkagi arstiga suhelda. Kui mul oleks suurem probleem, siis ma oleks tahtnud ikka arstiga suhelda," lausus Merle Saulep.

Kord nädalas toimuvale näost-näkku vastuvõtule perearst Madis Tiigi juurde pääsevad tõsisema hädaga inimesed ja Tiigi sõnul pole keegi abita jäänud. Vastuvõtu viis otsustatakse koos pereõega.

"Ma ei näe vastuolu siin ja vastuolu ei ole näinud ka haigekassa, kes meile lepingu andis nii, et me oleme pidevalt konsulteerinud nendega, nad on kursis meie töökorraldusega, nad on käinud vaatamas kohapeal nii kontrolli mõttes kui ka õppimise mõttes ja pigem nähakse seda positiivse trendina ja selleks see nö piloot on ka välja kutsutud," rääkis Terviseagentuur OÜ perearst Madis Tiik.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul ei ole videosild ajutise lahendusena väga halb, kuid vaja on uut arsti. Kas motivatsioonipakett tähendab rahalist toetust või näiteks ka elamispinda, pole veel otsustatud.

"Volikogusse on tehtud selline ettepanek, et eelarvest võiks 25 000 eurot uue perearsti toetuseks eraldada. Sellega on päris mitmeid küsimusi, oleme selle probleemiga nüüd linnavalitsuses juba nädal aega arutanud ja kuidas seda raha kõige sobilikumal moel kasutada," ütles Sukles.

Terviseamet lubab korraldada kevadel Haapsalus uue perearstikonkursi. Kas linn kasutab perearsti leidmiseks rahalist toetust, selle otsustab volikogu.