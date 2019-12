Montenegro uus seadus ärritab Serbia õigeusu kirikut

Montenegro parlament kiitis heaks vastuolulise ususeaduse, mis nõuab kogudustelt tõendeid, et nende käsutuses olevad hooned kuulusid neile juba enne 1918. aastat.

Serbia õigeusu kiriku väitel jääb nende kirik sel moel ilma paljudest keskaegsetest kirikutest ja kloostritest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Suurem osa Montenegro rahvast on õigeusklikud ja riigi suurim kirik on Serbia õigeusu kirik. On olemas ka 1990. aastatel sellest lahku löönud Montenegro õigeusu kirik, kuid teised õigeusukirikud seda ei tunnista.

Reedese hääletuse eel viis politsei saalist minema kümmekond agressiivseks muutunud opositsioonisaadikut.