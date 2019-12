ÜRO toetas lääneriikidele vastandudes Venemaa küberresolutsiooni

ÜRO kiitis reedel heaks Venemaa ette pandud resolutsiooni, mille eesmärgiks on koostada uus küberkuritegevuse vastane konventsioon; otsuse vastu on lääneriigid, mis näevad selles katset piirata internetivabadust.

Resolutsioon, mida toetas Hiina, kiideti 193-liikmelises peaassamblees heaks häältega 79-60 vastu. 33 riiki jäid erapooletuks.

Dokumendi kohaselt moodustatakse kõiki maailma piirkondi esindav ekspertkomisjon eesmärgiga luua kõikehõlmav rahvusvaheline konventsioon, et seista vastu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisele kuritegelikel eesmärkidel.

USA, Euroopa riigid ja inimõigusrühmitused kardavad, et nii võidakse legitimeerida väljendusvabaduse piiramist, sest paljudes riikides defineeritakse kriitikat valitsuse aadressil kriminaalsena.

Komisjon peaks kogunema 2020. aasta augustis, et leppida kokku oma tegevuskavas.

USA suursaadiku asetäitja Cherith Norman Chalet ütles assambleele, et resolutsioon õõnestab rahvusvahelist koostööd võitluses küberkuritegevuse vastu ajal, mil on hädavajalik tõhusam koordineerimine.

Chalet ja Euroopa Liidu nimel kõnelnud Soome esindaja rõhutasid, et ÜRO olemasolev valitsustevaheline küberkuritegevuse vastane ekspertrühm juba tegeleb küsimusega, kas uut lepet on vaja.

USA väidab, et maailm peaks selle asemel laiendama oma ainsat olemasolevat küberkuritegevuse vastast lepet, 2001. aasta Budapesti konventsiooni, mis näeb ette rahvusvahelist koostööd autoriõiguste rikkumise, kelmuste ja lapspornograafia tõkestamisel.

Venemaa on Budapesti konventsiooni vastu, öeldes, et see annab uurijatele juurdepääsu andmetele üle piiride, mis aga rikub riiklikku suveräänsust.

Budapesti konventsiooni koostas Euroopa Nõukogu, kuid sellega on ühinenud ka teised riigid, muu hulgas USA ja Jaapan.