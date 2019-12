Türgi on teatanud valmisolekust viia oma sõjavägi Liibüasse, kui seda palub killustunud riigi pealinna Tripolit ja osa Liibüa lääneosast kontrolliv rahvusvaheliselt tunnustatud valitsus. Türgi sõdurite tulek Liibüasse on vastuvõetamatu ning sekkumine sõbraliku riigi siseasjadesse, teatas omakorda Liibüa parlamendi esimees, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Diktaator Muammar Gaddafi järgne Liibüa on jagunenud sisuliselt kaheks riigiks, mis mõlemad peavad end selleks õigeks Liibüaks. Riigis aga on ka piirkondi, mida kumbki neist ei kontrolli. Ida-Liibüat kontrollivale valitsusele on toetust avaldanud Venemaa ja mõned Lähis-Ida riigid. ÜRO tunnustab Tripolis istuvat valitsust ning just seda valitsust tahab oma vägedega toetada ka Türgi.

Tripoli valitsusega on Türgi sõlminud juba kaks sõjalist lepingut - sõjalise koostöö lepingu ning merepiiri kaitsmise lepingu.

Eksperdid ja poliitikategelased aga arvavad, et kuna Ida-Liibüa valitsust toetab Venemaa, ei ole Türgi tegelikult kuigi innukas oma vägesid Liibüasse viima, sest Venemaaga tüli norida Ankara kindlasti ei taha.

"Üldine arvamus on, et isegi kui Türgi oma väed Liibüasse saadab, jääb see piiratuks eriüksustega ja needki jäävad tagalasse kohalikele väljaõpet ning tehnilist abi andma," arvas Türgi Aasia ja Vaikse Ookeani Uurimiskeskuse direktor Selcuk Colakoglu.

"Anonüümne ametnik teatas, et lahinguvägesid Türgi Liibüasse ei saada. Loomulikult hõlmab sõjaline koostöö eri valdkondi, minu mäletamist mööda näiteks baaside

rajamist ja instruktorite saatmist. Aga lahinguüksused on teine asi. Ma loodan, et Türgi lahinguüksusi sinna ei saada," ütles Türgi endine välisminister Yasar Yakis.

Venemaa on Türgi avaldusele vägede saatmisest juba reageerinud, näiteks kutsus president Vladimir Putin koos Itaalia peaministri Giuseppe Contega taas üles Liibüa kriisi rahumeelsele lahendamisele. Putin helistas ka Egiptuse presidendile Abdel Fattah al-Sisile, kellega samuti Liibüas toimuvat arutati.