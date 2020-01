Erdogan: Türgi sõdurid asusid Liibüa poole teele

President Recep Tayyip Erdogan teatas pühapäeval, et Türgi alustas sõdurite saatmisega Liibüasse, et toetada seal rahvusvaheliselt tunnustatud valitsust võitluses riigi idaosa kontrollivate rivaalitsevate jõududega.

Liibüas, kus jätkub diktaator Muammar Gaddafi kukutamisele järgnenud võimuvõitlus, on hetkel kaks konkureerivat administratsiooni. Pealinn Tripolis tegutseb rahvusvaheliselt tunnustatud ühtsusvalitsus, mida on aktiivselt toetamas Türgi ja Katar ning millele on tugevat poliitilist toetust avaldanud ka Itaalia. Riigi idaosas, keskusega Tobruki linnas, võimutsevad aga sõjapealik Khalifa Haftari väed, keda toetavad Egiptus ja Araabia Ühendemiraadid ning kelle poolel on väidetavalt sõdimas ka Venemaalt saadetud palgasõdureid. Lisaks kahele administratsioonile on naftarikkas riigis piirkondi, mida kontrollivad erinevad kolmandad relvarühmitused. Samuti on Liibüas tegutsemas äärmusrühmitus ISIS, vahendasid BBC ja Guardian.

Tripoli on varem saanud Türgilt sõjalist varustust ning eelmisel nädalal kiitis sõdurite Liibüasse saatmise heaks ka Türgi parlament.

Haftari väed on üritanud Tripolisse tungida juba kuid ning möödunud laupäeval tabas sealset sõjaväeakadeemiat õhurünnak, milles hukkus vähemalt 30 inimest. Haftari väed on süüdistused õhurünnaku korraldamises tagasi lükanud.

Erdogan ütles telekanalis CNN Turk, et Türgi sõdurite ülesandeks Liibüas on koordineerimine ja operatiivkeskuse rajamine. "Meie sõdurid on praegu järk-järgult teele asumas," sõnas ta ja lisas, et Türgi sõdurite eesmärgiks pole seal võidelda, vaid toetada legitiimset valitsust ning hoida ära humanitaarkatastroof.

Türgi valitsus pole Liibüa sõjalise operatsiooni täpsemaid asjaolusid - näiteks sõdurite arvu - avalikkusega jaganud.

Lisaks Haftari toetajatele on Türgi plaani vastu ka koos Vahemerre gaasitoru rajavad Iisrael, Kreeka ja Küpros, kelle arvates ohustab see samm piirkondlikku stabiilsust.

Esmaspäeval peaks suletud uste taga Liibüa teemat arutama ka ÜRO julgeolekunõukogu.