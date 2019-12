Elektrilevi kavandab koormuste hajutamiseks uusi pakette

Elektrilevi OÜ juhatuse liikme Priit Treiali sõnul soovib ettevõte esialgu küll valikpakettidena tekitada klientidele tipukoormustega kõrgema tariifi ajaaknad.

"Kodukliendi puhul me näeme, et see võiks olla kella viiest kaheksani õhtul ja äriklientide puhul hommikupoolikul ehk siis kaheksast kella üheteistkümneni. Ja tõepoolest, kui klient nendel tundidel ei tarbi või tarbib tavapärasest vähem, siis teistel tundidel on tal odavam tarbida," rääkis Treial.

Kui tarbijale turgatab pähe, et muudatuse tõttu võiks olla kasulikum hakata näiteks pesu öösiti pesema, siis pesumasinat Treial kõige paremaks näiteks ei pea. Eelkõige peab Elektrilevi silmas mugavamalt nihutatavaid tarbimisvõimsusi, eelkõige küttesüsteeme või elektriautot, mida poleks mõistlik tulevikus panna kohe pärast tööd laadima, vaid näiteks alles pärast kella 20. "Sellisel juhul kindlasti klient võidab," sõnas Treial.

Kui suure rahalise võidu inimene saavutaks, on Treiali sõnul raske öelda, kuna see sõltub kliendi tarbimisest tervikuna. "Ma usun, et see võib jääda kusagile 5-10 protsendi juurde kindlasti."

Äriklientidest tõi Treial taoliste pakettide võimalike kasusaajatena välja kaubanduskeskused, kes saavad mõnevõrra nihutada oma ventilatsiooni- ja küttesüsteemide kasutamist, samuti uisuväljakud ja kasvuhooned. "Selliseid kliendiprofiile on tegelikult päris palju, kes saavad oma tarbimist nihutada, ilma et see põhjustaks neile täiendavat ebamugavust."

Elektrilevi soovib valikpakette tutvustada alates 2021. aasta jaanuarist.