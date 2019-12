Slovakkia ajakirjaniku mõrva vahendaja mõisteti 15 aastaks vangi

Zoltan Andrusko oli ärimees ja pitsakoha omanik, kui ta tapmisi kavandanud vandenõuga liitus. Mõrvad vallandasid massimeeleavaldused ja kukutasid võimult tollase peaministri Robert Fico.

Ajakirjanik Jan Kuciaki ja tema kihlatu Martina Kušnirova mõrvale järgnenud pahameeletorm sillutas liberaalist korruptsioonivastasele aktivistile Zuzana Caputovale tee Slovakkia presidendiks saamisele märtsis.

"Pean kohaseks 15 aasta pikkust vangistust," ütles kohtunik Pamela Zaleska ajakirjanikele pärast otsuse avaldamist Pezinoki linna erikriminaalkohtus.

Kuciak uuris Slovakkia ärimehe Marian Kocneri äritegevust, kui tema ja ta kihlatu 2018. aasta veebruaris nende Bratislavas asuva kodu juures maha lasti.

Andrusko oli mõrva vahendaja, kes palkas tulistajad oma sõbra Alena Zsuzsova palvel. Zsuzsova omakorda järgis mõrva korraldaja Kočneri korraldusi.

Kocneri, Zsuzsova ja arvatavate tulistajate Tomaš Szabo ja Miroslav Marceki üle mõistetakse kohut jaanuaris. Andrusko annab seal ütlusi tunnistajana.

Süüdistuse järgi üritas Kocner esimese hooga leida Kuciaki maine määrimiseks tema kohta musta materjali. Kui see tal ei õnnestunud, siis otsustas ta "kõrvaldada Jan Kuciaki füüsiliselt ja seega hoida ära tema (Kocneri) tegemiste edasine paljastamine".

Kocner, kes on uurimise all ka rolli eest mitmes pettusekaasuses, suhtus kõigile teadaolevalt ajakirjanikesse vaenulikult.

Uurijad selgitasid välja, et Kocner vahetas tuhandeid sõnumeid erakonna Smer-SD kõrgete riigiametnikega.

Endine peaminister Fico on jätkuvalt Smer-SD juht ning paljud arvavad, et ta on jätkuvalt see, kes Slovakkia poliitikas kulisside tagant niite tõmbab.

Samas võib Smer-SD põrgata analüütikute hinnangul raskustele koalitsioonikaaslaste leidmisel.