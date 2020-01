Obrador: Guzmanil oli Mehhiko presidendiga samaväärne võim

Obrador loetles Mehhiko lõunaosast Palenque linnast tehtud videopöördumises oma valitsuse esimese 13 kuu saavutusi ja mainis ka väljakutseid, millest peamine on hoogustuv vägivald.

President ütles, et on juba kaotanud eelmistes valitsustes vohanud kõrgetasemelise korruptsiooni, kuid märkis, et on elutähtis tõmmata selge joon kuritegelike elementide ja võimude vahele, et need kaks leeri tulevikus enam ei seguneks.

"Oli aeg kui Guzmanil oli sama palju võimu või mõju kui presidendil, sest oli olemas vandenõu, mis tegi raskeks kuritegusid sooritanud isikute karistamise. Sellest on juba saanud ajalugu, see on leidnud oma koha ajaloo prügikastis," lausus López Obrador.

Ta näis viitavat Mehhiko endise avaliku julgeoleku ministri Genaro Garcia Luna vahistamisele ja süüdimõistmisele detsembris. Garcia Luna oli minister aastatel 2006-2012 valitsenud president Felipe Calderoni valitsuses.

Enne Calderoni valitsusega liitumist juhtis Garcia Luna eelmise presidendi Vicente Foxi ajal USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) Mehhiko vastet Föderaaluurimisametit.

Ühendriikide Florida osariigis elanud ja Texases vahistatud Garcia Lunale esitati New Yorgi föderaalkohtus süüdistus kolmes kokaiinikaubitsemise ja ühes valeütluste andmise süüdistuspunktis. USA prokurörid süüdistavad teda miljonite dollarite väärtuses altkäemaksu võtmises Guzmani Sinaloa kartellilt vastutasuks sellel sekkumata tegutseda lubamisele.

USA kohus mõistis Guzmani eelmise aasta juulis narkokuritegude eest eluks ajaks vangi.

Lopez Obradori avaliku julgeoleku minister Alfonso Durazo kordas kolmapäeval presidendi märkusi korruptsiooni väljajuurimise kohta julgeolekujõududes.

Durazo ütles mitmes Twitteri-postituses, et valitsus värbab loodavasse rahvuskaarti 2020. aastal 21 170 inimest ja jätkab selle kohaloleku laiendamist riigis. President loodab, et uus föderaalne julgeolekujõud suudab ohjeldada vägivalda, mille raames sooritati Mehhikos 2019. aastal rekordarv mõrvu.