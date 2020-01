Mehhiko uus plaan presidendi luksuslennuki müügiks on loterii korraldamine

Vasakpoolne kärbete eestvõitleja on tõotanud Boeing Dreamlineri maha müüa alates oma 2018. aasta valimiskampaaniast, märkides, et isegi Donald Trumpil ei ole sellist lennumasinat.

Kuid on ilmnenud, et ei olegi nii lihtne leida ostjat tohutule lennukile, milles on magamistuba, privaatne duširuum, istekohad 80 inimesele ja mille väärtus on 130 miljonit dollarit.

Mõned potentsiaalsed ostjad on ära kukkunud, sundides valitsust otsima loovaid ideid.

Oma igapäevasel pressikonverentsil kõneldes tuli Lopez Obrador välja mõttega müüa kuus miljonit loteriipiletit hinnaga 500 peesot (umbes 25 dollarit) ning eraldada lennuk ühele õnnelikule võitjale.

"See annaks meile (umbes 150 miljonit dollarit) ning meie annaksime lennuki võitjale, lisades sellele opereerimisteenused aastaks või kaheks," lausus ta.

Ettepanekust sai kiiresti populaarne teema Twitteris, kuhu mehhiklased postitasid meeme töödeldud piltidega endast lendamas lennukiga tööle või poodi.

Lopez Obradori sõnul kaalub valitsus veel nelja varianti: bartertehing USA valitsusega, andes neile lennuki meditsiinivarustuse vastu; rentida seda; müüa lennuk 12-le Mehhiko äriliidrile, teiste seas telekomimilljardärile Carlos Slimile või võtta vastu 125 miljoni dollari suurune pakkumine Ühendriikide ostjalt.

"Ma lihtsalt mainin variante .... Inimesed otsustavad, mis on parim," lausus ta.

Mehhiko teatas sel nädalal, et toimetab lennuki USA-st ostjat leidmata California angaarist tagasi Mehhikosse.

Boeing 787-8 osteti umbes 218 miljoni dollari eest eelmise presidendi Felipe Calderoni valitsusajal (2006-2012).

Lopez Obrador soovib müügist saadud tulu eest soetada meditsiinitehnikat riikliku tervishoiusüsteemi tarbeks.