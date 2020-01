Korruptsioonis süüdistatav Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles kolmapäeval, et palub parlamendil hääletada talle puutumatuse andmise üle.

Iisraeli peaprokurör esitas novembris peaministrile süüdistused pettuses, altkäemaksus ja usalduse kuritarvitamises. Poliitilise ellujäämise nimel võitlev Netanyahu eitab rikkumisi ja süüdistab prokuratuuri ja meediat nõiajahis.

"Ma kavatsen esitada knesseti spiikrile taotluse," lausus Netanyahu kolmapäeval Jeruusalemmas ajakirjanikele. Peaministri sõnul on tema taotlus seaduslik ja selle eesmärk on jätkata rahva teenimist Iisraeli tuleviku hüvanguks.

Valitsusjuhi pressiesindaja Ofer Golan kinnitas veidi hiljem taotluse esitamist parlamendi spiikrile.

Netanyahu rivaal, knessetis suurima saadikurühmaga Sinivalge Alliansi liider Benny Gantz teatas seepeale, et Netanyahu teab, et ta on süüdi.

Endise sõjaväejuhi sõnul kavatseb tema erakond teha kõik endast oleneva, et hoida ära Netanyahule puutumatuse andmine. "Iisraelis ei seisa keegi seadusest kõrgemal," märkis Gantz.

Netanyahu otsus paluda parlamendilt puutumatust lükkab kohtuprotsessi alguse ilmselt mitu kuud edasi, sest parlament ei saa talle puutumatuse andmise üle hääletada enne kui pärast 2. märtsi erakorralisi valimisi.

Seaduse kehtiva tõlgenduse järgi on peaminister sunnitud tagasi astuma alles pärast seda, kui kõik tema edasikaebamise võimalused on ammendatud.

Õiguseksperdid on palunud Iisraeli ülemkohtult otsust selle kohta, kas süüdistuse saanud peaministril on õigus valitsust moodustada. Kolmest ülemkohtunikust koosnev kogu alustas teisipäeval asja arutamist ja teatas kuupäeva avaldamata, et otsust praegu oodata ei ole.

Peaminister on nimetanud ülemkohtult sellise otsuse taotlemist lõksuks. "Aga ma ei arva hetkekski, et ülemkohus sellesse lõksu langeb. Demokraatias otsustab rahvas selle üle, kes teda juhib, ja ei keegi teine," sõnas Netanyahu.

Netanyahu võitis õiguslikest probleemidest hoolimata 26. detsembril kindlalt oma parempoolse erakonna Likud juhivalimised.

Netanyahu on olnud Iisraeli peaminister viimased kümme aastat ja enne seda aastatel 1996–1999.

Suure tõenäosusega jääb ta peaministriks vähemalt 2. märtsi valimisteni, mis on Iisraelis viimase 11 kuu jooksul juba kolmandad. Aprillis ja septembris peetud valimised lõppesid Likudi ja Gantzi Sinivalge Alliansi vahel patiseisuga ning kumbki poliitiline jõud ei suutnud valitsust moodustada.