"Välisilm": Iisrael on erakordses poliitilises kriisis

Saadikutel on aega 11. detsembrini, et leida isik, kes suudaks enda taha koondada enamuse ja kui seda ei juhtu, ootavad riiki ees juba kolmandad valimised viimase aasta jooksul. Kõigele lisaks sai Netanyahu kriminaalsüüdistuse, vahendas "Välisilm".

Esimest korda Iisraeli ajaloos on kriminaalsüüdistuse saanud ametisolev peaminister. Peaprokurör süüdistab Netanyahut pärast kolme aasta pikkust uurimist ulatuslikus korruptsioonis ja pettuses. Netanyahu, kes on peaministri toolil istunud kokku enam kui 13 aastat, võib nüüd sama pikaks ajaks vangi minna.

"See on keeruline ja kurb päev. Teavitasin täna peaminister Benjamin Netanyahu esindajat oma otsusest esitada talle kolm süüdistust. Päev, mil peaprokurör otsustab esitada ametisolevale peaministrile süüdistuse tõsiste korruptsioonikuritegude eest, on raske ja kurb nii Iisraeli avalikkusele kui ka mulle isiklikult," nentis Iisraeli peaprokurör Avichai Mandelblit.

Netanyahu, kellele peaministri tooli säilitamine on elu ja surma küsimus, kuna nii säilitab ta puutumatuse, on valinud USA presidendi Donald Trumpi taktika, nimetades toimuvat nõiajahiks, süüdistades prokuratuuri ja vasakpoolset meediat.



"Me oleme tunnistajaks riigipöördekatsele peaministri vastu, milles kasutataks valesüüdistusi ning erapoolikut ja süsteemselt valelikku uurimist," teatas senine valitsusjuht.

"Arvan, et erinevalt Trumpist on Netanyahu palju kogenum poliitik, olles olnud peaminister 13 aastat ja poliitikas umbes 30 aastat. Nii et ma usun, et Netanyahu saab oma ohvrirolli mängimisega palju edukamalt hakkama kui Trump," prognoosis Iisraeli Demokraatiauuringute Instituudi asepresident Mordechai Kremnitzer.

Iisraeli seadused ei nõua ametisolevalt peaministrilt tagasiastumist, kui tema vastu on esitatud süüdistus. Samas, sellises olukorras ollakse reaalselt esimest korda ja pole teada, kuidas juhtum tegelikult laheneb.

Varem on korruptsioonis süüdi ja vangi mõistetud Ehud Olmert, kuid see kõik juhtus pärast tema peaministri kohalt lahkumist. Seda lugu mäletatakse hästi, sest lõplik otsus tuli neli aastat tagasi.

Netanyahu erakordne olukord asetub omakorda laiemasse erakordsesse olukorda. Esmakordselt Iisraeli ajaloos andis president parlamendile ülesande leida peaminister.

Sest Netanyahu Likud, Benny Gantzi Sinivalge Allianss ja kaalukeeleks olev Avigdor Liebermanni rahvuslik erakond ei suutnud ühtsusvalitsuses kokku leppida. Kõnealune lepe tähendanuks, et peaministrikoht roteerub. Kokku ei suudetud leppida selles, kes esimesena valitsust juhtima hakkab.

Parlamendilt suurt imet ei oodata. Netanyahule esitatud süüdistused on aga tekitanud seisu, kus kaks suuremat poliitilist jõudu ei saa enam hästi liitu otsida. Kui Gantzi Sinivalge Allianss just oma nime määrida ei taha.

"Nüüd on see väga selge, et nad ei saa olla koalitsioonis Netanyahu kui peaministriga. Arvan, et see võimalus on nüüd laualt peaaegu maas," lausus Iisraeli Demokraatiauuringute Instituudi analüütik Amir Fuchs.

Vaatlejate hinnangul pole ka võimatu, et parlament nimetab uueks peaministriks taas Netanyahu, kuid selgusetu on, kas seadus lubaks tal sel juhul valitsust moodustada. Kui parlament ta kõrvale jätab, on Netanyahule kasulik, kui protsessid jäävad venima, see annaks talle manööverdamiseks aega. Ja kõige tõenäolisemalt tulebki Iisraeli kodanikel võtta juba uue aasta alguses taas jalge alla teekond valimiskastide juurde.