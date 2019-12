Iisraeli senine võimupartei valib endale juhti

Iisraeli parempoolse Likudi partei liikmed valivad neljapäeval endale uut parteijuhti. Peaministri kohusetäitja Benjamin Netanyahu peamine konkurent on Gideon Sa'ar. Tulemused peaksid selguma õhtul kella 23 paiku. Mõlemat kandidaati peetakse marurahvuslusse kalduvaks, Sa'ari Netanyahust aga isegi veel suuremal määral.

Põhjus, miks Iisraeli tähtsaim parempoolne partei uut juhti valib, on erakonna saamatus uue valitsuse moodustamisel. Valitsuskõnelusteks mõeldud aeg sai otsa ilma, et uue valitsuse sündi kuskiltki paistnud oleks ja nüüd ootavad Iisraeli ees juba kolmandad parlamendivalimised ühe aasta jooksul. Need peetakse märtsi alguses, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Netanayhu vastu esitati novembris ka korruptsioonisüüdistus, kuid Iisraeli seaduste järgi ei takista juurdlus tal poliitikas osalemist. Siiski arvatakse, et need parteijuhivalimised võivad jääda Netanyahu luigelauluks, sest veel paari aasta eest olnuks mõeldamatu, et Netanyahule partei sees üldse mõni tõsiseltvõetav konkurent tekkib.

Netanyahu vaated on läbi aastakümnete liikunud paremtsentrist järjest enam marurahvusluse poole. Gideon Sa'ari kõrval mõjub aga Netanyahu isegi mõõdukana. Samas on tal moodsaid, noortele meeldivaid seisukohti, näiteks pooldab ta kosmeetika loomade peal katsetamise keelustamist. Varem on Sa'ar olnud haridusminister ja siseminister.

Paljud teised olulised Likudi poliitikud on teatanud, et ei hääleta parteijuhi valimistel kummagi kandidaadi poolt. Kokku valib uut parteijuhti 116 000 inimest.