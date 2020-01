Netanyahut süüdistatakse altkäemaksu võtmises, pettuses ja usalduse kuritarvitamises kolmes eraldi juhtumis, vahendas BBC.

Väidetavalt on peaminister võtnud ettevõtjatelt vastu kingitusi ning pakkunud soodustusi selleks, et saada meedias positiivsemat kajastust.

Netanyahu on süüdistusi eitanud. Tema sõnul on ta poliitilise nõiajahi ohver.

Varem esitas Netanyahu parlamendile taotluse saada puutumatus. Parlament pidi teisipäeval seda arutama.

Teisipäeva hommikul Facebooki tehtud postituses ütles Netanyahu aga, et andis parlamendi spiikrile teada otsusest võtta oma puutumatuse taotlus tagasi. Netanyahu põhjendas taotluse tagasivõtmist sellega, et parlamendi arutelu tulemused on juba ette määratud.

Parlament oleks tõenäoliselt peaministri puutumatuse taotluse tagasi lükanud, sest Netanyahul ja tema liitlastel ei ole parlamendis suurt enamust.

Vaid mõni tund pärast Netanyahu teadannet saatis peaprokurör Avichai Mandelblit 78 lehekülje pikkuse süüdistuse Jeruusalemma ringkonnakohtusse.

Tegemist on esimese korraga, kui Iisraeli ametisoleva peaministri vastu on esitatud ametlik kriminaalsüüdistus.

Nüüd seab kohus Netanyahu kohtuprotsessi alguse kuupäeva. Kohtuprotsessi alguseni võib aga minna mitu kuud.

Kui Netanyahu ka süüdi mõistetakse, siis ta ei pea peaministriametist lahkuma enne, kui kõik apellatsioonivõimalused on ära kasutatud. See võib võtta aga aastaid.