Asepeaminister: Ukraina ei naase Vene gaasi otsetarnete juurde

"Arvan, et me ei ole otsetarneteks veel küpsed. Kuid küsimus ei ole selles. Minu eesmärk Euroopaga lõimumise asepeaministrina on saavutada, et Ukraina gaasiturg toimiks eranditult Euroopa Liidu (EL-i) kolmanda energiapaketi normide alusel ja et meie energeetika oleks lõimitud Euroopa energeetikaga. Üheski EL-i reeglis ei ole kirjas, et sa ei tohi osta gaasi teatud riigist," ütles Kuleba Interfaxile.

Asepeaministri arvates on küsimus selles, et Venemaa ei saaks enam kunagi kasutada gaasi väljapressimisvahendina või rahvusliku eliidi korrumpeerimiseks, nagu see oli kogu eelneva iseseisvusaja vältel kuni 2014. aastani.

"Seepärast, kui me loome EL-i reeglite alusel tervikliku gaasituru, ei saa me keelata ettevõtetel osta Gazpromilt gaasi nende sõlmitud lepingute alusel, kuid Gazprom on sunnitud tegutsema Ukrainas eranditult Euroopa reeglite ja normide kohaselt. Tal ei ole monopoli, tal puudub võimalus määrida kaela oma tingimusi, ostes ära ametnikke, ta on vaid üks mängijaist," lisas peaminister.

Ta meenutas, et 2014. aastal oli Ukraina Gazpromi suurim klient, ja väljendas veendumust, et riik ei naase selle juurde enam kunagi, sest turu mitmekesistamine ja gaasituru toimimine EL-i reeglite alusel ei luba sel juhtuda.

"Kui keegi ostab otse Gazpromilt, siis nii ongi. Teoreetiliselt on võimalik, et Naftogaz ostab teatud järgus otse Gazpromilt, kuid eranditult turumehhanismide raames, korruptsioonita, gaasinõela šantaažita. Olen veendunud, et oleme selle seljataha jätnud," rõhutas Kuleba.