Ukraina valmistub kohtu abil tagama Gazpromi blokeeritud Kesk-Aasia gaasitarneid

"See muudaks mängu, sest nagu me kõik aru saame, on Kesk-Aasia gaasi transportimisel Euroopasse läbi Ukraina suur potentsiaal," ütles Ukraina nafta- ja gaasiettevõtte Naftogaz tegevjuht Juri Vitrenko ajalehele Financial Times. "Me räägime kümnetest miljarditest kuupmeetritest.... Kesk-Aasia gaas üksi suudaks täita terve Ukraina gaasitransiidi torusüsteemi," lisas ta.

Venemaa Gazpron kontrollib Ukraina idapiiril selle gaasitranspordi süsteemi sisenevaid gaasivoogusid. Gazprom on 15 aastat takistanud Kesk-Aasia gaasitransiiti Euroopasse läbi Ukraina ning kui see nüüd ei lõppe, on Kiiev valmis pöörduma Gazpromi vastu Euroopa Liidu konkurentsivõimude poole ja kaebama Vene gaasifirma rahvusvahelisse arbitraaži.

"Kui nad keelduvad, siis on järgmine samm kaebuse esitamine Euroopa Komisjonile ja arbitaažile," ütles Virenko.

Euroopa Komisjoni poole pöördumist õigustab see, et gaasivood on mõeldud Euroopa Liidu riikide gaasiturule.

Vitrenkol on selja taga edukad kohtuasjad Gazpromi vastu aastatest 2017 ja 2018, kui Naftogaz vaidles Vene gaasigigandiga hindade ja transiidi tingimuste üle.

Ukraina teenib Vene gaasitransiidilt umbes kaks miljardit dollarit aastas, mis on umbes pool riigi kaitse-eelarvest ajal, kui Ukraina sõdib Venemaa toetatud separatistidega oma riigi idaosas. Kiievil on põhjust karta, et kui Venemaa lähiajal käivitab läbi Läänemere otse Saksamaale kulgeva gaasitrassi Nord Stream 2, siis jäävad Ukraina transiitjuhtmed tühjaks ning riik kaotab transiiditasud.

Saksamaa ja USA on kutsunud Venemaad tagama, et Nord Stream 2 käivitamisega ei jääks Ukraina transiidist ilma.

2019. aastal sõlmitud kokkulepe Naftogazi ja Gazpromi vahel kestab 2024. aastani.

Vitrenko kinnitusel on Ukrainal alust loota, et kui Venemaa ka oma gaasi ümber suunab, saab Ukraina oma gaasitarbimise ning transiidi rahuldada peamiselt Türkmenistanist tarnitava maagaasiga.

Ukraina lõpetas Venemaalt otse gaasi ostmise 2014. aastal, kui Moskva annekteeris Krimmis poolsaare ning ostab nüüd peamiselt Venemaalt tarnitud gaasi Euroopa riikidest.

Vitrenko ütles ka, et püüab saavutada Gazpromiga kokkulepet, et Euroopa tarbijad saaksid osta Vene gaasi otse Ukraina-Vene piiril selle asemel, et omandada see alles pärast Ukraina territooriumi läbimist selle läänepiiril. See annaks Ukrainale võimaluse pakkuda oma suuri gaasiladustamisvõimalusi Euroopale, et hoida gaasi seal suvel, kui hinnad on madalad ning eksportida seda talvise hinnatipu ajal.