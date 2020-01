Käsimüügiravimid on Leedus Eestist oluliselt odavamad

20 populaarsema Eesti käsimüügiravimi hind on Leedu apteegis keskmiselt 14 protsenti odavam, näitab Õhtulehe hinnaanalüüs.

Eesti ravimitootjate liidu juht jääb olukorrale selgituse leidmisega hätta, kirjutab leht.

"Raske hinnata, mis põhjusel selline hinnavahe on," ütles Õhtulehele Eesti ravimitootjate liidu juht Riho Tapfer. "Tegemist on käsimüügiravimitega, kus on vaba turg ja hindadele pole riiklikke piiranguid nagu retseptiravimitel."

Eesti 20 enimmüüdava käsimüügiravimi hindu Leedu ja Läti omadega võrreldes selgub, et kui Läti ja Eesti hinnatase on peaaegu sama, siis Leedu hinnad on keskmiselt 14,1 protsenti odavamad - näiteks saab Leedus Paracetamoli valuvaigistavad tabletid kolmandiku ja kõhuhädade vastu aitava Nospa tabletid veerandi võrra odavamalt kui Eestist.

Kui Eestis on ravimite käibemaks üheksa, siis Leedus viis protsenti. Samuti on Leedus käsimüügiravimid juba aasta vabalt müügil väljaspool apteeke.