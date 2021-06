USA ametnikud: puuduvad tõendid, et tundmatud objektid kuulusid tulnukatele

USA valitsusametnikud ütlesid neljapäeval, et puuduvad tõendid selle kohta, et USA mereväe pilootide poolt tuvastatud lendavad objektid olid tulnukate kosmosesõidukid.

USA valitsus avaldab aruande, milles kirjeldatakse üksikasjalikult, mida võimud teavad tundmatutest lendavatest objektidest. Aruanne avaldatakse kongressile eeldatavasti 25. juuniks, teatas The Times.

Kõrgemad valitsusametnikud ütlesid, et aruandes väidetakse, et enamik viimase 20 aasta jooksul toimunud enam kui 120 tundmatu lendava objekti juhtumist pole seotud USA sõjaväega, teatas The New York Times.

"Siiski kavatsetakse esitada vähe konkreetseid järeldusi. Järelduste ebaselgus tähendab, et valitsus ei saa lõplikult välistada, et tegemist võis olla võõraste kosmosesõidukitega," ütlesid ametnikud.

"Aruanne sisaldab ka salastatud lisadokumente. Siiski ei sisalda need dokumendid ühtegi tõendit, et tundmatud objektid olid tulnukate kosmosemasinad. See suurendab tõenäoliselt spekulatsioone, et valitsusel on salajasi andmeid tulnukate kohta," lisasid ametnikud.

Luureallikad leiavad, et mitmed tundmatud nähtused võisid olla Venemaale või Hiinale kuuluv eksperimentaalne tehnoloogia.

Venemaa on teinud märkimisväärseid investeeringuid ülehelikiirusega relvade arendamisse. Moskva leiab, et ülikiired raketid pakuvad võimalust USA raketitõrjetehnoloogiast kõrvale hiilida, teatas The Times.