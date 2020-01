Perearsti nõuandetelefon veel korduvretsepte välja kirjutada ei võimalda

Need, kes vajavad töövõimetuslehte nädalavahetusel, peavad endiselt abi otsima erakorralise medistiini osakonnast või kiirabist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegusel gripihooajal küsitakse nõu põhiliselt viirusnakkuste ja palaviku kohta. Helistajal on valida anonüümse ja jubal nädal aega ka isikustatud nõustamise vahel. Kui helistaja tahab saada isikustatud nõu nii, et telefoni teises otsas olev arst näeks tema digiloos olevaid terviseandmeid, välja kirjutatud ravimeid või analüüside tulemusi, tuleb end autentida mobiil-ID või Smart-ID-ga.

"Tuleb kõigepealt isikukood sisestada ja seejärel pin 1 ja seejärel süsteem suunab selle kõne nõustajale vastamiseks. Nõu ei saa anda lähedastele. Nõu saab anda ainult sellele isikule, kes ennast isiklikult tuvastab," selgitas perearsti nõuandetelefoni projektijuht Klarika Kallikorm-Rannamets.

Isikustatud nõu saab küsida ainult iseendale, sest peresuhteid on keeruline kindlaks teha. Pereliikmetele saab nõu küsida anonüümsel liinil.

Nõuandeliinile on aastas mõnisada korda helistatud sooviga pikendada korduvretsepti näiteks põhjusel, et ravimid on teise Eesti osta reisides maha unustatud.

"Kui näiteks astmaatik on tulnud Tartust Tallinnasse ja ta on unustanud oma ravimid maha, siis praegu me tõesti seda abi pakkuda ei saa. Praegu ei ole meil võimalust retsepti väljastada," ütles Kallikorm-Rannamets.

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juht Külli Friedemann ütles, et elu lõpuni mingit diagnoosi kandvate inimeste ravimite kättesaadavuse teemal käivad arutelud.

Kuigi isikustatud nõuande liinilt tehakse haigestumise kohta kanne digilukku, ei saa perearst seda hiljem kasutada, et alustada töövõimetuslehte nädalavahetusest. Nädalavahetusel tuleb haigestumise fikseerimiseks minna ikkagi erakorralise meditsiini osakonda või otsida abi kiirabilt. "Need asjad tuleb samamoodi perearstide seltsiga läbi rääkida ja me oleme neid arutelusid tegemas ja ma usun, et uued lahendused on juba uuel aastal," ütles Friedemann.

Isikustatud nõu antakse eesti ja vene keeles, tööpäeviti kella 8-st 22-ni ja ööpäevaringselt reedest pühapäevani.