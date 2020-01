Helme: rahapesu vastane võitlus on hakanud takistama ettevõtlust

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) kutsus pangajuhid rahandusministeeriumisse kohtumisele. Helme sõnul kurdavad ettevõtted, et pangad on rahapesu vastaseid reegleid karmistades hakanud takistama äritegemist.

Rahandusminister Martin Helme sõnul on pankade rahapesu vastane võitlus ülivajalik, kuid viimasel on see hakanud takistama ettevõtlust Eestis.

"On täiesti selgelt näha, et on ka ülereageerimist pankade poolt, et pikaaegseid kliente ei soovita enam enda juurde. Teatud ülekandeid, eriti me räägime nendest ülekannetest, mis käivad üle piiri, ei soovita teha ja see on hakanud tänasel päeval ikkagi reaalselt Eesti ettevõtluskeskkonnale mureks muutuma," ütles Helme.

"Pankade poolt me ootame seda, et nende riski äratundmise, riski hindamise mehhanismid muutuksid targemaks. Pangad ei peaks ikkagi sellise hoiakuga lähenema et igaks juhuks viskame kliente üle parda või igaks juhuks paneme arveid kinni," lisas Helme.

Pangaliidu juhi Erki Kilu sõnul on regulatsioonid paari aastaga karmistunud ning praegu eeldatakse pankadelt klientide, nende partnerite, lõplike kasusaajate ja sanktsioneeritud isikikute tundmist läbi ja lõhki. Kehtib nulltolerants ja karmistunud on karistused eksimuste suhtes. Pankade konservatiivuse tõttu pole mõned kliendid taustakontrolli läbinud.

"Üldiselt on nende sulgemiste taga ka konkreetsed põhjused olnud. Loomulikult, kui klient tunneb, et talle on ülekohut tehtud, siis tal on võimalik panka pöördudada ja seda saab üle vaadata," sõnas Kilu.

Järgmine kord võiksidki Kilu sõnul kokku saada pankades kontrolliga tegelevad spetsialistid, kes vaataksid keeldumisjuhtumid üle, mis aitaks edaspidi selliseid olukordi paremini lahendada.

Kilu arvas, et kui on piisavalt palju on kaebusi, siis on hea kokku võtta ja sõnum ministrile edastada. Lisaks on see tema sõnul ka üks viis tagasisidet saada.