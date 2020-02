ERR Brüsselis: EL-i hinnangul peab Eesti rahapesu tõkestamisega rohkem tööd tegema

Euroopa Komisjon leiab liikmesriikide majanduse analüüsis, et Eesti majanduskasv on olnud tugev ja rahanduse seis on hea, kuid Eesti pole teinud piisavalt rahapesu riskide vähendamiseks ja kasvuhoonegaaside heitmete piiramiseks. Rahandusminister Martin Helme pole komisjoni kriitikaga nõus.

Euroopa Komisjoni volinikud tulid kolmapäeval ajakirjanike ette sõnumiga, et mitme riigi võlakoorem ei näita kahanemise märke ja tööviljakuse kasv Euroopas jätab soovida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seekord pööras komisjon Euroopa poolaasta majandusanalüüsis erilist tähelepanu roheliste sihtide poole liikumisele, kuigi selles vallas puudub komisjonil voli riikidele samal moel nõudeid esitada nagu näiteks eelarvereeglite täitmises.

"Jah, meil hakkavad olema selles küsimuses hambad, aga samm-sammult ja mitte võrreldavalt mitmete teiste küsimustega," ütles majandusvolinik Paolo Gentiloni.

Kui Eesti üldised majandusnäitajad on Euroopa Komisjoni hinnangul head, siis kasvuhoonegaaside heitmete vähendamisel ei ole valitsus tegutsenud eriti tulemuslikult. Samuti heidab Euroopa Komisjon Eestile ette jätkuvalt nõrka sotsiaalset turvavõrku ja seda, et kavandatavad pensionisüsteemi muudatused suurendavad riski, et pensionid jäävad tulevikus liiga väikeseks.

Eraldi tähelepanu pööras komisjon viimastel aastatel teravalt üleval olnud rahapesu teemale. Kuigi kontroll pankade üle on tugevnenud ja mitteresidentide hoiuste osakaal on vähenenud, leiab komisjon, et tehtud pole piisavalt just seadusandluse osas, näiteks ei ole tõstetud karistusmäärasid.

"Eesti pangandussektor on üldiselt tugev, aga tõepoolest, rahapesu risk on jäänud ja finantsjärelevalve võimekust tuleb tõsta. Sellepärast on meie hinnang sellele, kuidas Eesti on täitnud soovitusi tõhusa järelevalve tagamisel ja rahapesuvastase võitluse raamistiku jõustamisel, et Eesti on teinud üksnes väikseid edusamme ja sellega on vaja teha rohkem tööd," selgitas Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis.

Euroopa Komisjoni konkreetsed soovitused riikidele valmivad selle analüüsi põhjal kevadel.

Helme lükkab etteheited tagasi

Eesti rahandusminister Martin Helme lükkas Euroopa Komisjoni etteheited tegevusetusest rahapesu tõkestamisel ja vastava seadusloome vallas kategooriliselt tagasi.

"Tegemist on selgelt selliste Euroopa Liidu siseste paleemängudega, kus lükatakse kogu vastutus Balti riikide kaela, et mingeid teisi riike või teiste riikide panku või institutsioone paremas valguses näidata, ja opereeeritakse andmetega, mis on viis-seitse aastat vanad, mis ei võta absoluutselt arvesse viimase paari aasta tegevusi," rääkis Helme.

"Kui me siis ka puust ette ja punaseks näitame komisjonile neid arenguid ja tegevusi, seadusemuudatusi, mida me oleme teinud, siis neid lihtsalt eiratakse. Ma põhimõtteliselt ei ole nõus selle komisjoni hinnanguga ja see on selgelt poliitiline," lisas ta.